【回到童星時代】金像女星做童星同囡囡撞晒樣

好多荷里活都是童星出身，不過由於當時年紀小，可能好多影迷都會忽略。現為大家分兩日「男星篇」和「女星篇」逐一介紹。

慧絲溫達絲般自細靚定

奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）年少時已出道，14歲那年主演首部電影《The Man in the Moon》，現在看回當年的劇照，發覺已47歲的慧絲與少女時期完全沒變，名副其實「青春常駐」！

「Marvel隊長」陳年造型勁娘

奧斯卡金像影后貝兒娜森（Brie Larson）憑漫威超級英雄電影《Marvel 隊長》（Captain Marvel）而成功上位，原來她也是童星出身，而2004年的喜劇《女大13變》（13 going on 30）是其參演的首部主要電影，當時年僅16歲的貝兒戲份極少，連角色名都冇，翻查資料只稱她是片中「6條女」之一，依家睇番個角色造型真係有點「娘爆」！

安祖蓮娜祖童星時代超可愛

荷里活性感女神安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）亦是童星出身，1982年6歲的她首次於銀幕上出現，與影帝父親莊威（Jon Voight）在電影《Lookin’ to Get Out》拍檔演出。童年時的祖莉「肥嘟嘟」好可愛，驟眼看與她的女兒舒蘆（Shiloh）好似樣！

「黑寡婦」史嘉娜「童年現在一般可愛」

美國女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）是荷里活性感女神，早於1994年的溫情喜劇《再見亦是父母》（North）已見她芳蹤，當時年僅8歲的她在片中擔任要角，同片還有同樣是童星出身的「魔戒仔」伊利亞活（Eilijah Wood）。

琦溫斯莉少女成熟時

英國女星琦溫斯莉（Kate Winslet）未拍《鐵達尼號》（Titanic）之前都主演過多部電影，其中一部就是她的銀幕處女作《罪孽天使》（Heavenly Creatures）就獲影評很高的評價，當年18歲的琦已憑美貌及演技而惹來外界談論，回看片中她的劇照，跌膊低胸打扮性感。該片的導演是當年未拍《魔戒三部曲》（Lord of the Rings）的新西蘭導演彼得積遜（Peter Jackson）。