白鹿遭替身爆真實一面　1舉動引發熱議

內地頂流小花白鹿，從劇集、商演都備受追捧嘅佢，人氣高踞不下，劇接劇拍不停。不時透過社交網同粉絲分享生活點滴嘅佢，日前亦晒出多張仙氣飄飄古裝Look嘅靚相益粉絲，不過其中一張一位造型同佢一模一樣嘅替身，意外搶Fo之餘，隨着照片登上熱搜，該名替身更踢爆白鹿私下不為人知嘅一面！

日前，晒出多張工作花絮嘅白鹿，整體望落成個鄰家少女咁活潑迷人，而隨着白鹿着上全套古裝戲服，氣質更從少女變成氣質出眾嘅小仙女，而其中一張相中，造型打扮同佢一模一樣嘅女替身，雖然背對鏡頭，但仍相當搶Fo。當得悉自己背影上鏡並登上熱搜後，該名替身亦喺社交網甫文道：「今天鹿姐站在我旁邊讓呵寶拍照，我其實很開心，但因為不好意思沒有轉過來臉。還是想大聲說鹿姐真的太好了！」並揭露白鹿私下一面：「從長月到現在，看到她工作認真，認真的對待每一個角色，看到她在現場就像開心果一樣，她一到現場，現場就一直是開心的氛圍！」同時更透露白鹿為人大方，熱愛分享美食：「因為和她一起工作，很多時候一點也不覺得辛苦！」、「這樣的鹿姐姐值得鹿茸（粉絲稱呼）的愛，大家的愛，她在我們眼裏，心裏都是美好的存在！」最後仲附上一張白鹿喺攝影機嘅花絮相。

另外，該名替身仲補充道：「記得第一部看的鹿姐的劇是《大王不容易》，那時候想都沒有想過會和鹿姐一起工作！」透露第一次喺戲劇《長月燼明》見到白鹿時，心情激動外，仲覺得白鹿靚到天仙一樣：「本人比我看到電視裏更漂亮，而且是相處愈久會發現她愈好！真的超愛她！」