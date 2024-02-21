「廉潔香港」特別郵票　說好香港反貪故事

【特約報道】香港郵政以「廉潔香港」為題，於2月15日（星期四）發行一套六枚郵票、一張郵票小型張及相關集郵品，以展現香港五十年以來肅貪倡廉的崢嶸歲月，說好香港反貪故事。

香港被譽為廉潔社會，實有賴市民與廉政公署(廉署)同心協力，攜手共建廉潔文化。廉署於1974年成立，一直堅定不移，以執法、教育、預防三管齊下的策略打擊貪污，與巿民合力維護社會廉潔公平，繁榮安定，並積極參與國際反貪協作。

這套特別郵票展現了香港作為廉潔之都的形象，彰顯香港在執法、防貪、宣傳教育，以及國際合作等多方面的反貪工作成果，確立廉潔核心價值，是社會繁榮穩定和市民安居樂業的基石。郵票小型張亦展示了廉政公署大樓，標誌着香港在未來將繼續昂首闊步地邁上由治及興的新征程。

這套特別郵票及相關郵品已於2月15日起在各郵政局及「郵購網」發售。有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁(stamps.hongkongpost.hk)及「郵購網」流動應用程式查閱。

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