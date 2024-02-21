金像導演將開拍披頭四傳記片　邊個超英巨星被睇好演保羅麥卡尼？

奧斯卡金像導演森曼達斯（Sam Mendes）昨日宣布將開拍英國傳奇樂隊披頭四（Beatles）傳記電影，而4位成員獨自拍一部，而他亦透露每位演員必須有利物浦口音以及識唱歌，並會計劃進行海選。有美國電影雜誌已急不及待為導演做casting推薦合適人選。

艾倫莊遜飾演約翰連儂

曾主演《勁揪俠》（Kick-Ass）走紅的英國男星艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）是飾演約翰連儂（John Lennon）的不二之選，他除了是英國人之外，最重要是他曾在講述約翰年輕時代的電影《約翰連儂：不羈前傳》（Nowhere Boy）中演過約翰，並因而與執導該片的妻子Sam Taylor-Johnson邂逅。

Tom Holland飾演保羅麥卡尼

憑漫威（Marvel）超級英雄角色「蜘蛛俠」走紅的英國男星Tom Holland 被雜誌睇好在傳記片中飾演披頭四其中一名「靈魂人物」保羅麥卡尼（Paul McCartney），2人樣貌似不似就見仁見置，但是Tom出名唱得兩嘴，之前曾在多個節目中獻唱。不過唯一隱憂就是Tom片酬太高可能會令片商卻步。

Dhani Harrison飾演佐治夏里遜

Dhani Harrison是誰？正是佐治的兒子！他除了樣貌與父親相似之外，他亦有夾band同時亦是創作人。絕對是最理想人選！

丹尼爾烈格夫飾演靈高史達

「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）飾演披頭四「鼓佬」靈高史達（Ringo Starr）？！似乎勉強咗啲！不過雜誌認為丹尼爾最好條件就是與靈高同樣生得矮小，之前亦有演過音樂劇，歌喉絕對不容置疑！