劇集大團圓結局！朴敏英自爆曾患抑鬱症：害怕明天的到來

韓國女星朴敏英主演的tvN劇集《和我老公結婚吧》昨晚（20日）大結局，平均收視錄得11.951%，是開播以來的最高紀錄，亦比首播收視5.211%高逾1倍，同時亦是史上最高收視的tvN月火劇（逢周一、二播出的劇集）。

最後一集講述奸角宋昰昀在殺害李伊庚之後潛逃，並計劃偽裝發生火災以殺死朴敏英，此時BoA因為涉嫌殺人未遂而被捕，之後她為了逃走到海外而駕車到機場，期間卻遇上交通意外身亡，宋昰昀就因為殺人罪及放火未遂罪而被判入獄。

朴敏英最後與一直在身邊守護她的羅仁宇結婚，更誕下雙胞胎，大團圓結局。而為答謝劇迷支持，電視台特別透過官網公開兩人的幸福婚照。

而朴敏英前年被爆曾與富豪姜鍾賢拍拖，更因此捲入對方的詐騙案及造市案，她近日接受韓媒訪問時再次為捲入爭議道歉，又透露曾因為失去平衡而患上失溫症和抑鬱症：「因為又飲酒又要食藥，好像失去了自己本來的樣子，就好像心患上感冒，反而是如果真的患上感冒，只要吃藥就能解決，現在我已經好轉很多了，希望觀眾們也身心健康。」

她在受訪時一度感觸落淚，坦言沒想過劇集收視會破10%，又指前年及去年一直很害怕明天的到來，現在終於開始對明天有希望：「我覺得這是給我的第二次機會，現在開始我會提起精神生活，作為演員希望以好的面貌跟大家見面，會努力讓愛惜我的人感到幸福。」