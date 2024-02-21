4種動物睡眠類型　你屬於哪一種？

大家通常會把生活作息分為兩大類，分別是晨型人和夜貓子，但其實睡眠也有分動物類型。美國睡眠醫學專家Michael Breus曾經出書並提及，人可以被歸類為4種動物睡眠類型，分別是獅子、熊、狼和海豚，並各自代表不同的睡眠類型，以及提供最適合你的生活建議。

1.獅子型

屬於最早睡早起的睡眠時鐘型，佔人口15%，在早上最為活躍和清醒，下午或晚上就會感到疲勞，Breus解釋指這類人士不用鬧鐘就能醒得來，甚至醒來時天還未亮，能夠在凌晨5點半左右輕鬆起床，並且晚上9點左右入睡。而且獅子型人士精力充沛、很少打盹，通常是有野心、有領導力、有計劃性，並且喜歡挑戰和競爭，能夠快速做出決策而毫不猶豫。由於上午到中午是獅型人精力最充沛的時段，因此午餐避免會讓人睡覺的高碳水化合物食物，而晚餐避免喝酒，以免影響當晚的睡眠素質。

2.熊型

是世界上最常見的睡眠時鐘型，佔人口55%，Breus指出這類人的睡眠習慣隨着日出日落而變化，適應傳統的工作時間和社交生活。他們會正常安排睡眠時間，早上起床後需要一些的時間才能清醒，下午就會有點眼睏，到了晚上10點左右就想睡覺。Breus又表示他們有著使命必達的責任感，通常是友善、開朗和合作的人，喜歡團隊工作和穩定的環境。建議這類人早餐可以吃豐富一點，但別急著喝咖啡，到了中午前要快速處理棘手工作時，才來一杯咖啡，而下午想提神可以吃點零食，例如水果、餅乾等，但要減少進吃垃圾食物。

3.狼型

屬於最晚睡、最晚起的睡眠時鐘型，佔人口15%，通常在下午或晚上最活躍和清醒，早上9點前很難起床，即使醒來，直到中午前都是昏昏沉沉，Breus指出這類人很討厭早晨，會多次按停鬧鐘，並經常遲到，但到了晚上，精力就會十分充沛，通常晚上11點之後才入睡，是標準的夜貓子。狼型人通常是具有創造力、聰明、愛冒險的人，以及喜歡自由和靈活的工作。因此建議這類人一定要吃早餐、喝水，以及吃高蛋白質食物，或者散步30分鐘，讓頭腦清醒一下，也可以在晚上8點吃晚餐，以減少吃宵夜的頻率。

4.海豚型

海豚型是最特殊的睡眠時鐘型，佔人口10%，Breus說這類人的睡眠品質較差，普遍淺眠，容易被輕微的聲音吵醒，也很難再次入睡，甚至可能患有焦慮性失眠，因此不太需要長時間睡眠，最多也只有6小時左右。正如海豚在睡覺的同時，需要注意掠食者靠近般的精神緊張狀態，這類人通常智商極高，做事抱有完美主義和強迫症，他們喜歡和細心的人共事，緊盯細節，因此也被形容為敏感和有點神經質的人。對於海豚型人士的生活建議，由於他們早早就醒來，也很難再次入睡，因此最好起床做點舒展運動，到了晚上10點左右，可以做點放鬆的睡前儀式，例如泡熱水澡、聽音樂等，但要避免看太久的電視或手機。