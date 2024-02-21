大讚老公持久力驚人！Heidi自爆床事：我哋可以「玩」足幾粒鐘

德國前超模Heidi Klum出名是豪放女，經常公開床事。而最近她接受網台節目訪問時繼續分享與歌手老公Tom Kauluitz「閨房樂」。

Heidi自爆可以與老公在睡房內「玩」好幾個鐘，主持以1至10分滿分來問她評價老公，她就給他9分。此外，她亦自爆與老公為增加刺激而有玩性玩具。她表示最喜歡就是那枝「魔法棒」：「點解唔得呀？如果你搞好多個鐘頭，你可以有好多唔嘢發生。」她更指只要望住老公就會產生性慾。而她亦「買花讚花香」：「我認為呢樣嘢（性愛）對女人嚟講比對男人嚟講更容易，所以男人有咁大嘅耐力就係問題所在。因為男人通常係無法堅持咁耐嘅人。或者需要將大量血液泵到某個地方，所以我覺得有啲人做唔到。所以關鍵就係佢哋唔好有嗰種第一反應……呢樣才能保持更長時間。但好多人卻做唔到呢一點。而我老公就可以。」

Heidi大讚現任老公性能力，但同時就暗踩70歲前夫Flavio Briatore「太老」唔掂，2人2003年拍拖，當時女方29歲而Flavio則53歲。他們育有一名19歲女兒Leni，當年Heidi懷孕期間被男友飛，誕下女兒時她已移情別戀與德國男歌手Seal拍拖。