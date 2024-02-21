汪小菲同台灣女星大S徐熙媛（大S）結束10年婚姻後，桃花不斷嘅佢，近期亦不斷喺社交網同新歡Mandy高調放閃，甚至仲手拖手去台灣跨年睇煙花，認真恩愛之餘，女方似乎亦相當完美融入汪小菲嘅家庭中，同2個小朋友關係亦唔錯。

而據台媒報道，日前汪小菲帶同女友Mandy及女兒小玥兒現身台北商場，一行人喺溜冰場度過歡樂時光，不過值得一提嘅係當時汪小菲未有落場陪同，全程將愛女交畀Mandy照顧，而離開溜冰場後，原本行喺前面嘅Mandy亦不時停低等兩父女，發現Mandy等自己嘅小玥兒，更開心小跑追上Mandy，似乎Mandy同小玥兒關係不俗。

喺商場用完餐嘅3人，準備去停車場攞車嘅路上，汪小菲亦不時扶住女友Mandy嘅手，似乎驚對方會企唔穩跌親之餘，2人不時嘅親密舉動，亦顯得相當恩愛，不過終於上車嘅2人，未知原因突然變到手忙腳亂，直到10幾分鐘後先順利揸車離開。另外，雖然汪小菲畀網友嘲「選女人沒品」，但佢都直接反擊道：「我怎麼沒品了？別老胡說八道，你見過嗎？沒見過胡說甚麼呀？你們操心靜得真多！」強調自己冇成日換女朋友，空窗期至少相隔1年外，就連日前嘅直播中，都大方叫女友Mandy做「寶貝」，大方放閃。