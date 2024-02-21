【簡潔生活學】過節後的環保行動

時間過得很快，今個周末就是元宵佳節，很多小朋友都會在這幾天總結一下利市錢有多少「進帳」。由於近年大家都注重環保，加上很多人都移居外地，所以「電子利是」變得大行其道，而我也加入「電子派」多年，一來可避免過年前要準備大量紙幣，加上很多時在海外度歲，派電子利是可慳回不少時間和精神。不過，身邊仍有不少人堅持派發傳統「紅包」，因為在派利是時，大家都會互相恭賀一番，的確多一份人情味。

無論選擇「實體」或是「電子」也好，都是想表達心意和祝福，若想保留傳統習俗，但又想保護地球，便沒有方法嗎？

當然不是，其實可以考慮利是封回收，例如「綠領行動」早在2009年已推行利是封回收活動，上年就回收超過6,700多萬個利是封，亦隨着愈來愈多機構或單位參與，至今已有逾300個回收地點，包括有各大型商場、化妝品零售店、油站、百貨公司等等，大家只要將舊利是封拿到指定地點回收，經篩選及處理後將會「重生」，供市民領取再次使用，環保之餘又不用花錢買利是封，相得益彰。不過回收的利是封，都有些限制要注意，例如：破爛或弄污；印有年份、生肖或姓氏；自動黏貼封口及有釘痕等等，都不能作回收的。

除綠領行動外，MUJI與本地紙包飲品盒回收商Mil Mill喵坊也攜手合作，在無印的分店設有利是封回收箱，收集後喵坊將會循環再造，變成環保產品，舉辦日期至3月10日止。

另外，若有多出的賀年食品，例如：米、麵、罐頭、餅乾等，都可以響應食物援助平台FOOD-CO的回收募集活動，機構會將市民捐贈的食物轉送予基層家庭，避免浪費，不過回收的食品必須包裝完整，而且食用日期不少於8個星期，這個非常有意義的行動，可以幫到人及珍惜食物，一舉兩得。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

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