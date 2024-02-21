傳閃嫁胡夏見埋父母　金晨潑冷水：我可不結婚

內地女星金晨最近同流量歌手胡夏傳緋聞，被拍得手拖手去見胡夏父母，愛情事業兩得意，更即傳出二人即將閃婚，愛情進展突飛猛進，戀情連日佔據熱搜榜。正當大家以為二人婚事實食冇黐牙時，金晨尋晚（20日）就開直播，仲斬釘截鐵咁提及結婚話題。

佢以一身Deep V開Live，為新劇《南來北往》做宣傳，當傾到劇中佢父親唔同意，拎唔到戶口本結婚，佢就問網友：「你們結婚會告訴爸媽嗎？」有網友以為她恨嫁恨到出面，就連環發彈幕問佢「你想幹啥」，金晨笑一笑，竟連珠炮說：「我啥也不想，我可不結婚，我不結，我現在不結，怎樣？我不結，開心就好。」佢嘅不婚論話題更已有1.8億閱讀量。

佢又玩味十足咁呼籲大家唔好太過關注佢嘅私生活：「希望給我的朋友和家人留一些空間，不想傷害他們，也想過得不要那麼緊張」又表示：「無論大家喜歡或不喜歡這個藝人，都希望手下留情。」佢又話自己注意到熱搜嘅新聞：「我看到暗戀這事兒，我覺得暗戀可能是要認識的情況下，最起碼見過面吧，面都沒見過，就不存在暗戀這個事兒。所以，我不知道誰暗戀我，如果有人暗戀我的話，可以跟我說一聲，不影響友誼。」疑似默認正在談戀愛。