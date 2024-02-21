馬田史高西斯獲頒柏林電影節終身成就獎　莎朗史東到賀

繼美國導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）之後，今年《柏林電影節》「終身成就金熊獎」得主就由另一美國知名導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）獲得。昨晚大會舉行頒獎禮表揚馬田在影壇的成就。

除了女兒之外，曾與馬田在《賭城風雲》（Casino）中合作過的美國女星莎朗史東（Sharon Stone）亦有以盛裝現身到賀。德國名導雲溫達斯（Wim Wenders）台上介紹他時爆1978年首次於Telluride電影節結識時目睹馬田駕駛的出租車輛「爆呔」，而馬田自己親自換呔。

另方面，有報道指馬田史高西斯已接拍導演Julian Schnabel的新作《In the Hands of Dante》，他將會飾演一個小角色。同片還有強勁的卡士陣容包括「水行俠」Jason Momoa、「神奇女俠」Gal Gadot、謝勒畢拿（Gerard Butler）以及「老戲骨」阿爾柏仙奴（Al Pacino）等，影片有望於今年的威尼斯電影節首映。今次已非馬田首次演戲，除了客串自己的作品之外，他於1990年亦在《黑澤明之夢》（Dreams）中飾演畫家梵高。