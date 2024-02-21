吳慷仁來港爽𢭃7封利是　深夜覓食搵燒賣

台灣金馬影帝吳慷仁，憑電影《富都青年》勇奪《第60屆金馬獎》「最佳男主角」嘅佢，近日再憑電影《但願人長久》成為應屆香港電影評論學會大獎影帝，並入圍金像獎「最佳男配角」。而近日再度來港嘅佢，繼日前喺中環搵燒賣食引起熱話後，佢又再分享喺香港驚喜收利是。

日前（18日），吳慷仁喺社交網晒出一張喺中環嘅自拍照：「21：36是小尷尬的時間，小餓，又不想走遠，趕22：00前快步殺去某店，收攤中；再去另一家，也收攤中。再……就……走近速食店了，買了薯條炸雞漢堡，今日夜宵結束……燒賣叉燒明日請早。」引嚟唔少網友留言推介道地食店外，仲有網友介紹吳慷仁去廟街夜繽紛，對此吳慷仁亦大方留言道：「明天去。」

而喺今日凌晨，吳慷仁又再晒出同利是開心合照嘅照片，並分享道：「入境隨俗。我竟然拿到紅包……一次拿7個！？原來在香港過年，結婚的人會包給未結婚的，今天都初十一了我還有的拿，好多年沒有一次拿那麼多紅包了，心情實在太忐忑了，好心虛……心裏太複雜，太爽了！」並強調道：「以後農曆過年都來香港過吧，認真可以。」睇嚟相較過年前喺屋企「劏豬」嘅收穫，吳慷仁更鍾意嚟香港𢭃利是。