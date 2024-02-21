另類綵燈會　「深」動慶元宵

情人節剛過，好快就到農曆十五元宵佳節。今年在深圳過這中國情人節特別有Feel，皆因花燈款式和活動多樣化，好似福田節日大道布置了大量光影藝術品、月亮灣則有發光充氣巨鴨、鳳凰古村遊園會有懷古燈籠街，不少地方更提供漢服租借服務，讓大家在華燈照耀下打卡，共慶難忘的元宵節。

福田區：創意光影藝術

「深圳光影藝術季」以「光合創想」為主題，於福田+羅湖、南山、寶安、龍崗、光明設有5個分展區，共展出105組215件光影藝術作品，呈現出另類綵燈會，展期至今年2月25日。當中福田節日大道及周邊區域屬於主展區，有青年藝術家製作的發光摺紙裝置、融合燈光與音響的圓環休閒座椅、將抽象花朵與鋼製框架二合為一的透視模型等，保證目不暇給。此外，現場還舉辦了主題光影夜市，設有酒館、咖啡室、小吃與樂團表演，炒熱整個元宵。

寶安區：美食遊園會

鳳凰古村是深圳六大重點村落，位於福永街鳳凰山腳下，佔地5.2萬平方米，是一條擁有700多年歷史的古村。現正舉行「美食遊園會」，一直到元宵節擺設了各式攤位，遊客可品嘗特色美食，欣賞舞龍舞獅舞麒麟等非遺表演，也可購買石刻、木雕、書法等藝術品。現場還有漢服出租，站在昔日的廣府建築，配合滿街隨風搖曳的紅色燈籠，讓人宛如回到古代。而福永是廣東省「醒獅之鄉」，每年正月十五皆會舉辦元宵龍獅會，今年將於早上9時在萬福廣場舉行，想欣賞樁上雄獅就咪錯過。

大鵬新區：巨型黃鴨出巡

南澳月亮灣最近舉辦「B.Duck × 南澳小黃鴨濱海迎春游」活動，一隻12米高及三隻6米高的萌爆黃鴨齊齊游入月亮灣供人打卡，入夜後更會亮起黃光變成巨型鴨仔燈，與夜景組成一道流光溢彩的風景線。另外，高12米披着南澳麒麟形象的小黃鴨亦「上岸」到月亮灣廣場跟大家過元宵，加上散落在西涌沙灘和楊梅坑的其他小黃鴨，處處都是打卡位。與此同時，首屆「海味年貨節」於全長500米、擁有40年歷史的南澳海味街舉行，讓遊客一站式購置各類參茸海味。

南山區：中華神話聯袂

錦繡中華民俗村第五屆錦繡燈會嘉年華即日起至3月10日舉行，今年主題為「東方神話之旅」，全場佔地52萬平方米，大會與百位「自貢燈會」非遺大師聯袂打造7大賞燈區域，包括生肖鬧春、西遊神話、上古異志、神秘東方、璀璨不夜、華燈美食及星光不夜城，其中大型水上燈組「神秘東方」足足有2,000平方米咁大，以水體、建築、橋樑、綠植等為載體，結合多種聲光電霧，讓遊客沉浸在光影迭彩的神話之中。活動期間還有10多組國潮快閃演出和多位中式神話NPC出現，另可品嘗多種傳統中華美食，以及欣賞夢幻花車巡遊。

同場加映：盛唐古風火鍋

北上打邊爐好平常，但有沒有想過可一邊扮古人賞花燈，一邊品嘗重慶火鍋？長安亭院火鍋就把盛唐不夜城重現眼前，這間網紅餐廳由兩棟古風亭院組成，漫天高掛橙色與紅色燈籠，配合油紙傘、風鈴與霧化裝置，在此涮羊肉分外詩情畫意。客人更可以付費租借古裝服飾，有專人化妝Set頭，讓大家扮成才子佳人來一趟古風之旅。美食方面，招牌菜有雲南臘排骨鮮藕湯底、鮮切雪花牛肉、雲嶺山珍等。餐廳約有50個座位，每天下午5時左右便會滿座，即使不用膳也可提前一天預約體驗。