18歲炎明熹荷包豐厚　新正頭識做派利是

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）昨日應中銀香港邀請現身又一城舉辦的「理財TrendyToo x 奶龍賺息Gi旅」活動，仍是新正頭，Gigi到場先跟大家拜個年，大批「Gi炎粉」（Gigi粉絲暱稱）聞風而至，瘋狂尖叫，猶如行花市般墟冚熱鬧，她說：「祝大家新年快樂，學生們學業進步，成年人財源滾滾，長者們龍馬精神，齊齊行運一條龍。新年當然有跟家人拜年，除了𢭃了不少利是外，我也有封開工利是給工作人員，派利是的感覺很奇妙，可以將我的祝福及好運分給大家。」

龍年伊始，中國銀行（香港）（「中銀香港」）年輕品牌「理財 TrendyToo」首度聯乘人氣動畫品牌「奶龍」，現場有多個「奶龍」打卡位、「奶龍」精品扭蛋機外，又可即場製作專屬的「奶龍」動態表情包等。一直是「奶龍」超級Fans的Gigi，在場施展「Little Magic」邀請「奶龍」登場，化身變「息」龍大跳潮爆的「步步GOAL息 (Slick Back) Dance」炒熱氣氛，Slick Back Dance於社交媒體已破2億點擊，連韓國藝人及K-POP組合也曾拍片示範，難怪Gigi及現場觀眾都識跟着跳，陪隨節奏雙腳交替向前跳動，營造凌空滑動效果。向走型格路線的Gigi，跟奶龍合照秒變回18歲小女生，擺出多個可愛表情，跟「奶龍」鬥萌鬥Cute，十分可愛。其後Gigi又親自派「奶龍」精品給現場過百幸運Fans，派禮物期間又逐一跟Fans打招呼及送上祝福，「Gi炎粉」都十分興奮。

Gigi工作滿檔兼吸金力驚人，年紀輕輕，卻有一套成熟的理財之道，她分享自己作為「理財TrendyToo」客戶的體驗及感受，推介開戶四式，她表示只要下載中銀香港手機銀行APP及完成線上開戶，理財、投資、消費也能透過手機處理，很適合生活節奏急促的香港人。「開戶第一式是綁定FPS收款，食飯夾錢甚至收利是錢也能即時過數，超級方便！第二式是登記出糧戶口，每次出糧均會即時收到通知，方便分配及管理支出。第三式是買賣股票，只要開設一個證券戶口，便能一次過買賣港股、A股及美股；最後一式就是兌換外幣，透過手機程式輕鬆兌換外幣，是我每次到外地工作及旅行的最佳幫手。」

「理財TrendyToo x 奶龍賺息Gi旅」展期由即日起至29日，萌爆的「奶龍」會不定時驚喜現身，留意「理財TrendyToo Café」Instagram帳號，就可更快人一步追蹤到「奶龍」沾到旺氣。另外，中銀香港「理財TrendyToo」推出新春推廣及獎賞，由即日起至3月31日，年齡介乎18至35歲的客戶只需經手機銀行成功開立「智盈理財」或「自在理財」帳戶，即可享迎新獎賞高達港幣27,000元；於3月20日或之前完成「開戶4式」指定任務，更可享港幣活期儲蓄存款年利率優惠高達3%。