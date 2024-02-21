美酒+美食　歡樂時間好易過

經新年長假期後，大家又要收拾心情返工，做到攰和朋友去酒吧或餐廳酒吧飲番杯，邊飲邊食時間好容易過，壓力都消除得一乾二淨。

葡萄酒小酒館

歐洲有很多小酒館，大家邊食邊飲，猶如一個熱鬧的大家庭。西營盤新開的葡萄酒酒吧，樓下酒吧區提供各式小食，酒單會隨季節變更，為客人在氣酒酒、白酒、紅酒和特色酒中挑選合適的葡萄酒品味。樓上是私密用餐區，主打法式和美式休閒美食，客人可選擇3杯或5杯葡萄酒品酒套餐，如烤韭伴杏仁蒜蓉和質感豐富的白酒很夾，辣椒黑朱古力伴茄子配紅酒，味道適中。花生醬批和紅酒相襯，口感層次都很豐富。美食還有烤橡果南瓜配布拉塔芝士和榛子忌廉、藍芝士通心粉和法式白酒忌廉帶子燉飯等選擇，配葡萄酒也有不錯的效果。

先試後選

香港人追求快靚正，甚麼都講求效率。由台灣調酒大師Angus Zou和本地知名調師Antonio Lai合作開設的Draft Land，剛於銅鑼灣開設新分店，這間汲飲式雞尾酒酒吧以歌劇院開放式舖面設計，打造舒適空間，讓人不期然放鬆下來。店內有根據酒精濃度高低而排列的20款雞尾酒龍頭，客人可先試後選，揀啱心目中最愛的調酒。因應新分店，特設2杯限定雞尾酒，Yuwasabi以氈酒、柚子、紫蘇葉和花蜜配襯，後勁帶山葵辛皌。另一款Watercress Honey以港式西洋菜蜜作靈感，西洋菜蜜加伏特加調配，味道獨特。佐酒小吃由鄰近的日式鐵板燒餐廳提供，菜式有炸茄子粒、炸雞翼和DL炒麵等。為慶祝新店開幕，酒吧推出「喝酒送袋」優惠，客人於中環及銅鑼灣店享用指定雞尾酒，會獲贈「雞尾酒 x 美食圖鑑」，內裏列出6款雞尾酒和在銅鑼灣店同街的最佳美食配搭，大家可以用「喝酒集印章」的形式集齊6杯雞尾酒印章，可換領新店開幕特別設計的限量 手提袋1個，送完即止。

私密空間

和朋友齊齊摸酒杯底傾偈，都想有個寧靜空間。銅鑼灣新開隱密式酒吧 Corsican Stars藏身於餐廳之內，酒吧以電影《雲圖》內的對白作靈感命名，代表愛情、緣分和命運的聚合。最有趣是想入場感受一番，要留意官方社交平台不定期舉行的有獎小遊戲，又或是光顧餐廳成為VIP貴賓會員，單次增值至指定金額，可獲入場代幣，每個代幣可帶3位客人進入。酒單以雞尾酒為主調，以不同食材拼配出來，如Tequila配白苦瓜、自家調混威士忌酒，以及拔蘭地和鰹魚湯相遇等，每杯都有一個創作的故事，令人再三回味。

朝啡夕酒

近年流行朝啡夕酒的概念，尖沙咀aga Restaurant & Bar同樣以此作賣點，裝潢結合懷和輕工業風格，再加上戶外位置，白天以咖啡作主角，提供各款飲品和主食，來到晚上則有精選酒類飲品。主菜美食有黃金金條蒜蓉包、椒鹽白茶樹菇、開心果羊架和士多啤梨牛角包窩夫等，除配酒精飲品，也可揀選焦糖布丁拿鐵、Honey Latte，又或是以菠蘿、桂花烏龍茶加粉紅岩鹽奶蓋製作的Freaky Meow等拼配。

Margarita派對

喜歡飲Cocktail的對Margarita這款經典雞尾酒絕不陌生，由龍舌蘭酒加入利口酒及檸檬汁調混而成，杯口沾上鹽，令雞尾酒更醇和易入口。位於佐敦一間酒店內、洋溢藝術與音樂氣息的露天酒吧就聯乘源自墨西哥的龍舌蘭酒品牌於2月24日舉行「國際瑪格麗特日派對」。當日由酒吧調酒師Axel Gonzalez親自設計限定一天的瑪格麗特雞尾酒單，當中包括兩款以當晚表演者命名的雞尾酒Karen & Tamarindo，還有散發果香的A Lo Fresa、清新之選的La Cítrica、滿有活力的Vida de Piña等，還有Rahyym和Ana於酒吧現場打碟，帶來拉丁音樂表演，讓大家邊舉杯邊享受美妙的音樂氛圍。