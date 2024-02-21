郭柏妍台灣遇到第二個我　膽粗粗進擊夜店摸半裸巨胸男

藝人郭柏妍（Rosita）擔任無綫全新綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》的嘉賓，帶大家走訪高雄和台中展開尋找「郭柏妍」之旅，明晚（21日）和後晚（22日）Rosita會遊覽高雄和台中多個名勝，包括中央公園、新堀江商圈、彩虹眷村、秘境森林等，先後與兩位郭柏妍s會面。

Rosita與第一位「郭柏妍」在公園談心時，發覺不單止同名同姓，就連性格、家庭環境、衣着喜好都甚為相似：「好似冥冥之中有聯繫。」Rosita表示與父母關係如朋友，感謝從小悉心栽培，為其鋪了一條完美道路，說起父母的愛，Rosita不禁感觸落淚哽咽道：「屋企人就好似同我一齊畫咗幅好靚嘅畫，我再喺上面加多啲嘢，錦上添花，豐富人生。佢哋好為我諗，令我生活無後顧之憂，好多謝佢哋。」Rosita續指透過參加《2020香港小姐競選》加入TVB後，有段時間不敢跟家人分享，真相令人動容。

除了親情觸動人心，夜店初體驗環節亦看得人臉紅心跳！ Rosita與第一位「郭柏妍」換上互相為大家揀選的夜蒲戰衣後，甫進夜店見獲兩行半裸男模熱情招待已夠驚喜，其中一名男模更邀請兩位郭柏妍「摸」巨胸，之後男模一個舉動嚇得Rosita緊張尖叫。

後晚Rosita與第一位「郭柏妍」一起尋找第二位「郭柏妍」，對於曾經歷不少不愉快成長經歷的這一位「郭柏妍」，Rosita除了與對方深情對話，還分享了自己以前亦曾只顧讀書，長大後才領悟到「YOLO（You only live once）」真諦：「因為只會喺呢個空間、時空、地方生存一次，咩都要試吓，唔好約束自己。」此外，三位郭柏妍還會在海邊大談女人經，Rosita自爆17、18歲時曾向男生示愛被拒，又大膽與「郭柏妍s」探討婚前性行為，令人期待。