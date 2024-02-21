陳嘉慧忽變猴擒豪放女　出嗲功色誘謝東閔

無綫劇集《本尊就位》踏入結局周，「神棍」木昆（孔德賢飾）及呂洞賓（謝東閔飾）遇上妖孽大危機，事緣木昆拔走了封印穿山甲妖的王母娘娘髮簪，重獲自由的穿山甲妖先後上了雪花（陳嘉慧飾）及鎮長辛正義（黃嘉樂飾）母親黃桂菲（黎燕珊飾）身，令雪花性情大解放、由「含蓄小花」變「仗義豪放女」之餘，更令黃桂菲起死回生。

不過死過翻生的黃桂菲因急需新鮮血「醫肚」，最終演變成四出咬人，令五族房鎮人心惶惶，前鎮長辛虎（李成昌飾）成眾矢之的，對於故事畫風突變驚慄除魔片，網民看得肉緊，並笑言《本尊》是《凶宅清潔師前傳》，認真有想像力。

前晚（19日）及昨晚絕對是無綫小花陳嘉慧（Erica）晒冷之夜，由於雪花被上身後「性情」及「能力值」均出現異變，除了變得好打又兇狠，面對暗戀多時的呂洞賓更變得相當進擊，拉呂祖入房連環主動示愛之餘，更一度「壁咚」兼強吻呂祖；該幕謝東閔的「被強搶民女」及「驚嚇」樣，配以Erica嗲聲嗲氣猴擒急色tone相當有喜感，網民更大讚Erica嗲功一絕：「悅耳動聽」、「Erica有喜感喎」、「Erica嘅反常同閔大人嘅反應都好搞笑」。

Erica劇中造型亦相當多元，為了以最佳姿態向呂祖示愛，雪花昨晚換上鮮紅色旗袍兼化濃妝，由於造型與Erica一貫呈現的清純造型截然不同，新鮮感十足。到了大結局，Erica除了不時以仙氣滿溢的「牡丹仙子」look亮相，最後還會以「少婦」look登場，一套劇能有如此多變造型，難怪Erica 也大嘆過足戲癮。