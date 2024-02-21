支嚳儀放棄吸金機會　舉家濟州島滑雪度歲

《中年好聲音》的支嚳儀（Venus）在農曆新年期間，偕攝影師老公Jimmy和4歲兒子林煒晟（Joji）飛到濟州島旅遊，由於過去一年工作繁忙，甚少時間陪伴囝囝，所以Venus編排行程均以親子為主，為求氹寶貝仔開心，Venus甘願拋下香港的工作，就算損失收入也在所不計。

Venus透露今次並沒有帶工人姐姐同行，全程親自貼身照顧囝囝，但她直言十分享受，「因為濟州島好靚，我哋去咗好多親子遊樂區，打卡地方又有，總之所有行程都係以囝囝為主，佢好興奮，每晚玩到11、12點先瞓，佢瞓咗我先可以做自己嘢，自己瞓覺時已經係3、4點，嚟旅行都唔係超級休息，係全職媽媽狀態，但我都好享受，囝囝都話唔想咁快返香港，想玩多一排。」

Venus此行亦有前往滑雪，雖然戶外氣溫僅得2、3度，但由於室內暖氣強勁，令她大呼不習慣，「原來當地室內嘅暖氣係咁強勁，暖到我副隱形眼鏡都乾晒，仲要勁敷面膜保濕。」適逢旅行途中撞正情人節，一家三口在當地勁擦韓燒慶祝，Venus更甜絲絲透露：「喺臨飛之前，老公話不如提早二人世界，佢訂咗餐廳食燭光晚餐，到情人節嗰日一家人過又唔同感覺。」

新年期間多位《中年好聲音》的成員都有不同商演搵真銀，Venus卻選擇陪老公和囝囝外遊，犧牲賺錢機會，但她坦言相當值得：「因為親情更可貴。」另外，Venus多年前曾學過韓文，她今次在當地亦有教囝囝簡單的韓文溝通，「見佢跟我講韓文好可愛，覺得自己學咗韓文好值得，可以一代傳一代。」