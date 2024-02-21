炎明熹拜訪許冠傑送豹紋毛巾　Band房Jam獻技

歌神許冠傑(Sam)將於下月底在紅館舉行一連3場演唱會，早前預告《中年好聲音》歌手龍婷和「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）會擔任演唱會嘉賓，原來Gigi炎明熹更特別拍了一個「最緊要許冠傑」音樂特輯，將於周六（24日）在無綫播出。拍攝當日Gigi到Sam的Band房，適逢新正頭，Gigi帶同賀年禮物向Sam拜年，原來她預備了豹紋圖案大毛巾，讓Sam可以在做完運動後使用，十分貼心，許冠傑亦即送上大利是一封。

Gigi好奇問為何會請她做個唱嘉賓，Sam說：「因為我看過你唱《浪子心聲》，唱得非常好，我十分感動，很喜歡聽，所以希望妳可以唱給我聽。」Gigi稱：「我覺得很多人對這首歌有共鳴，所以我希望能帶出那種感覺，我現在唱一次給你聽，希望你可以指點一吓。」Gigi隨即在Sam結他和許冠文兒子許思維的鍵琴伴奏下練歌，唱畢《浪子心聲》後，Sam即連聲讃好，接着Sam親自揀選了原曲是Skeeter Davis的《The End Of The World》，其後被陳百強改編的《冬戀》，和Gigi繼續Jam歌，Gigi也把握機會向Sam請教如何可以把他的歌曲翻唱出最佳效果，兩人一彈一唱，以音樂加深彼此的了解，期望在紅館舞台上擦出火花。Gigi表示知道做個唱嘉賓時好緊張，希望能藉此機會從前輩身上學習更多，並大讚Sam非常友善，「雖然我和他不熟悉彼此，但他永遠以笑相待，所以我希望自己能夠加油！」