張家輝做運動嫌悶　酒店裸跑自娛

「影帝」張家輝晚上在銅鑼灣出席電影《怒潮》優先場。家輝指電影在疫情時拍攝，當時社會停擺，拍攝時自己更經歷了兩次21日隔離，相當恐怖，故印象深刻，他又自爆在酒店悶到祼跑，笑說：「酒店已經準備咗跑步機、啞鈴運動器材畀你做運動，做吓做吓都悶，不如試下祼跑，原來都冇乜嘢，都唔好玩，出街可能衝擊大啲。」

家輝片中有不少動作打鬥動作場面，他指因導演喜歡香港式有質感的動作片，故專程請了一個韓國動作指導為他們特訓，他笑說：「嗰陣每日都進行訓練，但係拍攝時拍攝時就唔係訓練嗰啲嘢，佢話係要訓練我哋嘅體力同埋意志，可以鍛練吓都幾好嘅。」他指訓練辛苦程度與《激戰》不同，以打鬥、圍毆、暗殺為主，慶幸拍攝時也沒有受傷。

家輝指電影在內地已經上映，票房有兩億多，對票房感到滿意，不過對現在的電影氣氛感慨說：「依家全球經濟、電影業，好似跌入一個好冷、好唔穩定嘅氣候，我哋做咗成世電影，適逢呢個氣氛，只能夠做好自己，因為個變化好似前所未有，亦都冇人推敲到將來會係好啲定唔好，或者幾時回暖，對於呢種唔穩定嘅氣候都有啲擔心，點解會有呢種氣候呢？或者幾時會過去都真係唔知。」 講到近期工作，家輝透露最近為自己執導的電影《贖夢》到泰國進行後期製作，希望年中上映。最近新年則與家人到外地旅行度歲。