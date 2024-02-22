星玄｜肖蛇黃曉明執二攤　孖「後宮第一美」合拍醫療劇

今日係2月22日農曆正月十三，最旺生肖係蛇，異性緣不錯，單身者有望迎來新戀情。內地男星黄曉明就係屬蛇，佢自2022年同Angelababy(楊穎)，結束7年婚姻之後，身邊緋聞不斷，當中最受注目嘅必定係同細16年嘅網紅葉珂，傳出相戀消息。而黃曉明又曾於內地綜藝節目中，對許光漢透露想要個女，似乎有再婚嘅諗法。

此外，曉明將與向來樣靚身材正，又曾演出《如懿傳》、《餘慶年》、《繁花》等神劇，有「後宮第一美」之稱嘅內地女星辛芷蕾合拍醫療劇《仁心俱樂部》。據知該劇男主角原是王驍擔任，但由於王驍早已接拍賈玲另一齣新電影《轉念花開》，所以由曉明接拍。

至於今日幸運星係山羊座，各方面運勢均上升，沒有甚麼問題難倒你。山羊女傅嘉莉(Kelly)喺《萬千星輝頒獎典禮》入面「食白果」，佢之後喺社交網度發長文，表示失落心情，其實佢舊年參演過唔少出色嘅劇集，當中以《香港人在北京》，化身做「火雞姐」一幕，最令觀眾留下深刻印象。所以Kelly你雖然今次冇獎攞，但你各方面運勢上升，就算演藝路上有幾難行都好，相信都無嘢係可以難倒你。