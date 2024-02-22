【是日通勝】

農曆正月十三

甲辰年 丙寅月 丙辰日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、動土

忌：行喪、作灶、取魚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：47、16、05

幸運顏色：金、銀、白

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：領悟力強，謀事多作分析，表現會更理想。

金牛座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

雙子座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

巨蟹座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

獅子座：正財運上升，不難憑工作表現獲加薪機會。

處女座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

天秤座：努力付出不會白費，經濟上易獲理想回報。

天蠍座：勉強無幸福，處理感情問題時勿自欺欺人。

人馬座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

山羊座：各方面運勢均上升，沒有甚麼問題難倒你。

水瓶座：愛情運最強，用心培養感情，伴侶更愛你。

雙魚座：財運不俗，投資可獲利，但謹記見好即收。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 健康差

鼠：事業運一般，阻滯多，效果比預期差。

牛：跟同事在溝通上發生誤會，拖累工作。

虎：異地戀易生變，處理感情問題要小心。

兔：許多事不能獨自處理，不妨求助別人。

龍：運勢降低，提防被小人陷害而遭懲罰。

蛇：異性緣不錯，單身者有望迎來新戀情。

馬：易為生活問題起衝突，已婚者要忍讓。

羊：做事不斤斤計較，可跟同事合作愉快。

猴：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

雞：事業與財運俱佳，付出愈多收入愈多。

狗：是日沖煞，感情運一般，健康存隱憂。

豬：不斷抱怨冇好處，易令身邊人感厭煩。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

論靠山的重要性

風水俗語有云：「財運看明堂，人丁看靠山」，可見靠山的重要性。所謂背後有山，乃是風水上的上乘之宅，所背之山就是「靠山」。在家宅風水學中，靠山指陽宅或陰宅背後的倚靠，另一含義主要指的是財運與事業上的貴人。究竟靠山可帶來甚麼好處？

1.風水好的房屋通常是倚山傍水，背後有靠山，顧名思義，靠山是可以依靠的力量，也表示源源不斷的支持。所以選擇住址時，最好選房屋後面有實山、高樓等。注意背後的靠山一定要比家宅高，靠山的造型不能太兇惡，否則會帶來不利。

2.床位有靠山，不僅令人睡得舒適，亦關係到屋主的身體健康、財富聚集、夫妻感情等各方面運勢。床位無靠會讓宅主睡眠欠佳、精神渙散，影響日常生活。

3.古語云：「人有靠山，處世泰然」。梳化有靠山，暗示宅主事業上能得貴人相助而堅實，穩步地向前推進。梳化的靠山最好是實牆，若背後是門窗或通道，空蕩蕩一片，便會造成散泄之局。