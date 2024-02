【回到童星時代】可愛大眼仔長大後成為超級英雄

上回講到歐美女星的童星時代與現在有何轉變,而今日就為大家介紹一下男星的童星時期與現在的變化。

「阿Ken」賴恩高斯寧能歌擅舞

美國女星賴恩高斯寧(Ryan Gosling)去年主演的話題作《Barbie芭比》(Barbie)相信大家都睇過,不過1996年他主演的銀幕處男作《Frankenstein and Me》相信好多人都沒有睇過!當年15歲的賴恩雖然首次演戲,但本身已有豐富的演出經驗,事關他細細個已開始參與迪士尼頻道兒童節目《米奇老鼠俱樂部》(The Mickey Mouse Club)的演出,同門師兄弟有未來天王天后Justin Timberlake、Britney Spears以及Christina Aguilera,他們於節目上一同跳舞唱歌,才華盡展現!

「魔戒仔」伊利亞成搶手童星

在一眾童星出身的男星之中,以《魔戒三部曲》(Lord of the Rings)最忙碌,8歲出道的他已憑住「圓碌碌」的藍色大眼睛可愛模樣而被美國天后Paula Abdul睇中邀請拍MV,而同年即1988年,他就參演賣座大片《回到未來續集》(Back to the Future II)的演出,雖然只是演出一個鏡頭但已令人留下深印象。之後他再在多部電影包括《寶貝小煞星》(The Good Son)以及《再見亦是父母》(North)等電影中演出。

積佳蘭賀cute爆大粒癦

美國男星積佳蘭賀(Jake Gyllenhaal)亦是童星出身,1991年當時年僅10歲的積首登銀幕,在諧星比利基斯度(Billy Crystal)主演的賣座片《城市滑頭》(City Slickers)中飾演比利的兒子。睇番嘴角有大粒癦的積仔真係cute到爆裂!

丹尼爾未成為「哈利波特」之前...

好多人誤以為《哈利波特神秘的魔法石》(Harry Potter and The Sorcerer's Stone)是英國男星丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)的處男作,但其實並不是。未成為「哈利波特」之前,丹尼爾已在電影《真假情報》(The Tailor of Panama)中演出,並與同片的「占士邦」皮雅斯布士南(Pierce Brosnan)大鬥演技,那年丹尼爾才11歲左右。

「鐵甲奇俠」被父捧紅亦同時被教壞

美國男星羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)人生大起大落,在事業最低潮時因漫威(Marvel)超級英雄角色「鐵甲奇俠」而絕地翻身名成利就。原來唐尼5歲時開始其演藝生涯,他的父親「老唐尼」Robert Downey找囝囝在其執導的電影《Pound》中演出,小小年紀的他已有明星相注定食這行飯,其後10年內唐尼已參演過 4部父親有份製作的電影。不過,長大後的唐尼多次因吸毒而惹官非並坐過監,唐尼曾透露第一次吸大麻的時候只有 8 歲,而替他點煙之人正是其父親「老唐尼」。

麥迪文恨鐵不成鋼

荷里活才子男星麥迪文(Matt Damon)集編劇、監製演員於一身,在未憑自編自演的《驕陽似我》(Good Will Hunting)走紅之前,1988年17歲的麥迪文首登銀幕接拍浪漫愛情喜劇《芳心情濃》(Mystic Pizza),在片中他飾演一個小角色,同片還有當時仍未成為「風月俏佳人」的茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)。回看當年麥仔的模樣,真係有幾分似少年時期的林嘉華。影片未令麥仔大紅大紫,要到多年後,他才在哥普拉(Francis Ford Coppola)的改編電影《造雨人》(The Rainmaker)真正成為「獨當一面」的男主角。