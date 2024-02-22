【回到童星時代】可愛大眼仔長大後成為超級英雄

上回講到歐美女星的童星時代與現在有何轉變，而今日就為大家介紹一下男星的童星時期與現在的變化。

「阿Ken」賴恩高斯寧能歌擅舞

美國女星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）去年主演的話題作《Barbie芭比》（Barbie）相信大家都睇過，不過1996年他主演的銀幕處男作《Frankenstein and Me》相信好多人都沒有睇過！當年15歲的賴恩雖然首次演戲，但本身已有豐富的演出經驗，事關他細細個已開始參與迪士尼頻道兒童節目《米奇老鼠俱樂部》（The Mickey Mouse Club）的演出，同門師兄弟有未來天王天后Justin Timberlake、Britney Spears以及Christina Aguilera，他們於節目上一同跳舞唱歌，才華盡展現！

「魔戒仔」伊利亞成搶手童星

在一眾童星出身的男星之中，以《魔戒三部曲》（Lord of the Rings）最忙碌，8歲出道的他已憑住「圓碌碌」的藍色大眼睛可愛模樣而被美國天后Paula Abdul睇中邀請拍MV，而同年即1988年，他就參演賣座大片《回到未來續集》（Back to the Future II）的演出，雖然只是演出一個鏡頭但已令人留下深印象。之後他再在多部電影包括《寶貝小煞星》（The Good Son）以及《再見亦是父母》（North）等電影中演出。

積佳蘭賀cute爆大粒癦

美國男星積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）亦是童星出身，1991年當時年僅10歲的積首登銀幕，在諧星比利基斯度（Billy Crystal）主演的賣座片《城市滑頭》（City Slickers）中飾演比利的兒子。睇番嘴角有大粒癦的積仔真係cute到爆裂！

丹尼爾未成為「哈利波特」之前...

好多人誤以為《哈利波特神秘的魔法石》（Harry Potter and The Sorcerer's Stone）是英國男星丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）的處男作，但其實並不是。未成為「哈利波特」之前，丹尼爾已在電影《真假情報》（The Tailor of Panama）中演出，並與同片的「占士邦」皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）大鬥演技，那年丹尼爾才11歲左右。

「鐵甲奇俠」被父捧紅亦同時被教壞

美國男星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）人生大起大落，在事業最低潮時因漫威（Marvel）超級英雄角色「鐵甲奇俠」而絕地翻身名成利就。原來唐尼5歲時開始其演藝生涯，他的父親「老唐尼」Robert Downey找囝囝在其執導的電影《Pound》中演出，小小年紀的他已有明星相注定食這行飯，其後10年內唐尼已參演過 4部父親有份製作的電影。不過，長大後的唐尼多次因吸毒而惹官非並坐過監，唐尼曾透露第一次吸大麻的時候只有 8 歲，而替他點煙之人正是其父親「老唐尼」。

麥迪文恨鐵不成鋼

荷里活才子男星麥迪文（Matt Damon）集編劇、監製演員於一身，在未憑自編自演的《驕陽似我》（Good Will Hunting）走紅之前，1988年17歲的麥迪文首登銀幕接拍浪漫愛情喜劇《芳心情濃》（Mystic Pizza），在片中他飾演一個小角色，同片還有當時仍未成為「風月俏佳人」的茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）。回看當年麥仔的模樣，真係有幾分似少年時期的林嘉華。影片未令麥仔大紅大紫，要到多年後，他才在哥普拉（Francis Ford Coppola）的改編電影《造雨人》（The Rainmaker）真正成為「獨當一面」的男主角。