眼睫毛急急長　擁有迷人電眼

許多女生都渴望擁有纖長濃密的眼睫毛，讓雙眼看起來更大、更有神，為此出盡各種法寶，例如戴假眼睫毛、種植眼睫毛等，但這些都只是治標不治本，當卸除後，眼睫毛又回復又短又疏的真身。不過天生睫毛短小的人也不用灰心，不妨跟著以下方法，讓你睫毛增長無難度。

睫毛的作用是保護眼睛，阻擋灰塵、微細粒子等，一般人的上睫毛大約有100至150根，分為2至3行，而下睫毛大約有50至75根，且較上睫毛短細。眼睫毛生長到一定長度後就會脫落，大約兩星期，但如果受到外來刺激，例如經常揉眼、卸妝不夠乾浄、頻繁燙睫毛等，都有機會加快眼睫毛的脫落。同時，生活習慣也有關，若睡眠不足、身體虛弱也會影響睫毛健康。

1.睫毛增長液

使用睫毛增長液能夠為睫毛提供生長養分，同時能加強睫毛的堅韌度。有網民分享培養每天塗抹睫毛增長液的習慣後，原本疏落的睫毛變得更豐厚濃密，也明顯變黑變硬。不過若覺得產品含有化學物質，會流入眼球造成刺激的話，也可以嘗試自製睫毛增長液，材料簡單，只需要把蛋白質和蓖麻油以1：1比例混合即可。由於毛髮是由角蛋白所組成，蛋白質有助睫毛生長和修復，而蓖麻油則含有豐富蓖麻酸及Omega 9脂肪酸，不但能滋養及保護睫毛，更可改善毛囊健康，促進睫毛生長。

2.攝取維他命B群

維他命B能促進毛髮生長，維持毛囊健康，特別是維生素B5和B6，若想要增長睫毛多吃含有豐富維他命B的食物，例如豆類、糙米、蛋黃、三文魚、豬肉和牛奶等。至於維生素B12同樣能有助睫毛健康生長，主要來源是動物性食物，例如肉、魚和蛋等。若是純素食人士可以服用營養補充劑，以避維生素B12缺乏症。