8年婚姻破裂！黃靜茵同老公復合3年再提離婚

去年參演韓劇《7人的逃脫》的韓國39歲女星黃靜茵，於2015年12月承認與職業高爾夫球選手出身的企業家李英敦交往，翌年2月結婚，2017年一索得男。不過，黃靜茵於2020年9月向法院提交離婚調解申請書，承認兩人離婚，但在2021年7月，她又突然改變主意，表示在離婚調解中理解了彼此的立場差異，最終雙方和好並決定取消離婚申請，前年再誕下次子。

不過，今日（22日）她又透過事務所宣布與丈夫正展開離婚訴訟，坦言經過深思熟慮後，發現已很難再與對方維持婚姻關係，又以私生活為由未有透露離婚原因，不過有網民從她近日在社交網發布的貼文，懷疑是因為男方出軌而導致婚姻破裂。

昨日（21日）有網民發現黃靜茵近期上傳的丈夫照片，疑似是翻拍自其他畫面，對於友人留言稱聯絡不上李英敦，她則回覆：「現在有很多事情擱置，會亂說話的。」隨後她刪掉留言重新回覆：「這是當然。」還有人留言：「李英敦原來長這樣啊。」她則回覆說：「長了一張誰都記不住的臉，仔細想一想，應該有400人見過他。」疑似暗示老公出軌。她又在丈夫抱子的照片下發文提到「我丈夫這麼慈祥的畫面太美好，這就是跟我結婚後過得很忙、很開心的李英敦，之前一定很忙吧，之後就可以好好享受。」網民懷疑她是從別人手機中翻拍丈夫出軌證據的畫面，甚至懷疑男方偷情時也帶着小孩。