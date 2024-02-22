功夫王釋彥能 拳霸Tony Jaa　激戰連場

於周星馳電影《功夫》中，飾演「十二路譚腿」苦力強一角殺入影壇的內地藝人釋彥能，近年在內地發展順暢，曾與古天樂、甄子丹、林峯等合作，拍過不少大製作，早前，他接演了電影《驚天大營救》，與泰國紅星Tony Jaa合作，兩人同是「武林中人」，一向以真功夫拍戲，少林寺出身的釋彥能大戰泰拳拳霸Tony Jaa，令不少熱愛動作電影的觀眾，大呼期待！

談到今次以真功夫對疊，難度是否爆晒燈？釋彥能笑言：「是的，但打得很痛快，因大家都追求逼真的效果，拳拳到肉的快感，我跟他合作得非常開心。」識英雄重英雄，TonyJaa對釋彥能都有讚冇彈，還想請釋彥能拍泰國電影，等泰國觀眾可以欣賞到少林真功夫。

談到今次拍戲點滴，釋彥能指因該片用上大量實木傢俬，所以，打鬥時撞到家具都會非常之痛：「因為我們沒有假的道具，全部都是實木的，撞過去真的會很痛。（高手過招，拳腳冇眼，有無受傷？）我跟他都有互相弄傷過，有一場戲，TonyJaa飛身衝在我身上，撞到我的股位，痛了多個小時，之後跟他再拍一場打戲，他的肚子中了我的十二路譚腿，都痛了很久，哈哈，拳腳冇眼，大家都明白，都沒有任何怨懟。」

釋彥能在圈中人緣相當不俗，早前他生日，除了有劇組跟他慶祝外，連周星馳都很有心，向他送上祝福，令釋彥能暖在心頭。