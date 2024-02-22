亞洲超星團被質疑內定賽果　練習生爆料臘肉被順走？

偶像選秀節目《亞洲超星團》即將進行最後一次淘汰選出18強，進入前18強嘅練習生可以於下月初澳門嘅總決賽舞台上表演，爭取9個出道機會，18強未出爐，網上就已經有淘汰名單流出，更有被Foul練習生開咪喪鬧賽制不公，仲大爆料贈粉絲嘅禮物疑被工作人員「順走」，是非不斷！

網上流傳淘汰名單中，就有名模歐陽妙芝15歲孻仔方玉亨、香港歌手余宗遙、撞樣《愛．回家》「女裝金城安」嘅愛合等，更有指頭3名結果已經有，分別係人氣選手江信熹、李權哲、趙天翼。而賽制設定係練習生除公演舞台票數外，亦會喺每次公演後等粉絲課金「助力」，助力愈多票數就愈高，一貫內地選秀嘅「鈔能力」定生死。

除了內定名單外，更有網民指今次節目由內地娛樂公司「樂華娛樂」操縱，今次佢哋公司派出12名練習生參加比賽，至今只淘汰咗3人，疑似「內定三甲」名單就有李權哲同江信熹，難免被網民質疑賽果由樂華控制。

而當中名單中指將被Foul嘅練習生蔡鑫，佢就率先喺情人節前夕出甫，投訴節目組不公：「有病吧，淘汰就淘汰，甚麼叫危險名單，說好的星期六更新星期二更新，幾次没更新了，幹嘛？危險名單，缺錢了？……這個節目從頭到尾就没有一個公平二字，還要亂搞，粉絲的感情是你的韮菜，那麼好割？吃相這麼難看？你要吃，行，兩輪我21名，你給我安排了甚麼線下活動了？我送給粉絲的臘肉還要順走，給你大拇哥。」佢又表示自己喺頭兩輪嘅排名一直唔低，冇活動都無所謂，不過割粉絲韮菜（即要粉絲課金爭取同偶像互動），佢就忍唔到，出甫後仲大爆有人聯繫佢删除個post。

但佢個「臘肉失蹤事件」就忽然嚟個大反轉，蔡鑫稱係一場誤會：「經過雙方真摯的充分溝通，他們說當天是準備把臘肉安排在一場遊戲環節裏送給粉絲，但是因為時間原因以及現場流程原因，未能進行發放臘肉，事後由於賽制以及錄製緊湊原因，工作人員未能即時告知本人，而造成了誤會，並無相關人員順臘肉，本人的順走是順便帶走的意思，没有惡意引導！對佔用公共資源（雖然没到那個地步）感到抱歉，大家早點洗洗睡，迎接財神，龍年發大財！」