每逢去台灣，總覺得要食勻每個夜市美食先得，在香港，寶島美食亦多選擇。款式多多的台灣麵食和料理，飯後再加杯正宗台式茶飲，讓大家在本地都充分感受到台式滋味。

地道牛肉麵

講到麵食，首選台灣牛肉麵。剛於元朗和屯門開業、主打台灣麵的小店，選用台灣直送的原材料，加秘方炮製出甘甜順滑的牛骨湯底，配嫩滑多汁的金錢𦟌和以豬油煉製的乾葱，原汁原味。店內除有招牌紅燒半筋半肉牛肉麵、招牌三寶牛肉麵和麻辣口味以外，還有乾胖麵系列和自選湯麵系列，前者配香酥雞排或烤豬扒等配料，分量十足，後者有不同的湯底選擇，加上鴨血、甜不辣和蜂巢凍豆腐等拼配，同樣美味。夜市小食則有香酥骨、大腸麵線和麻辣涼拌牛肚等，配台灣雲林縣的古坑咖啡，清香又醒神。

抵食溫體牛火鍋

台灣溫體牛肉鍋相當出名，很多香港人捱眼瞓都要提早排隊吃到飽。旺角一間台灣料理以特色溫體牛肉火鍋做主角，餐廳和台灣屏東地區牧場合作，於每朝及晚上從台灣屠宰場直接空運台灣溫體牛到港，供應三角肉、牛頸脊和三筋肉等部位，配古早味牛骨湯、麻辣牛血鍋或養生藥膳鍋等，風味十足。即日至2月29日，於下午12時至5時惠顧任何指定三公台式便當，加HK$1可享用台式鹽酥雞或Black Pink鹽酥雞1份。晚上6時至11時，惠顧任何台灣溫體牛肉火鍋套餐，可用享60分鐘任食指定台灣牛肉部位。

手搖茶飲

台灣手搖茶店的人氣持久不衰，一間過江龍茶飲店剛於元朗登陸，屬品牌首間亞洲海外分店，茶飲以自家南投茶園的出品沖泡，味道與別不同。店子有超過50款茶飲選擇，人氣之選的108茶王，自家烏龍茶細火慢焙108小時，茶感厚重、餘韻甘甜。青茶3Q選用高山青茶沖泡，配珍珠、椰果和茶凍等，口感豐富。紅豆粉粿鮮奶選用台灣萬丹紅豆，配黑糖和精粿，濃醇香甜。現時至2月29日，推出限定新品竹香白柚飲，竹香烏龍茶配台南文旦柚，再加柚子肉和櫻花寒天晶球，清甜吸睛。