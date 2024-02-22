蔡天鳳碎屍案︱遇害離世一年　媽媽信女兒化蝶顯靈

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中姓鄺前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑被指疑在案發後刪除訊息及通話紀錄，被控以妨礙司法公正罪，其餘兩人涉嫌協助鄺港智逃走，被控協助罪犯罪。

事件去年2月24日被發現，蔡天鳳遇害離世接近一年，蔡天鳳生前同媽媽「五姐」感情極好，五姐以「大寶寶」稱呼阿女，尋日（21日）五姐再次於平台分享視頻，撰寫長文掉念女兒離世一周年：「媽媽善良溫柔大愛的大寶寶（蔡天鳳）離開媽媽一周年了，妳突然的離開讓媽媽無法接受，每當觸景生情時，這麼優秀孝順乖巧的寶貝說沒就沒了，好像刀子捅進心臟，就連呼吸都是痛，控制不住的發抖，眼淚情不自禁的流，痛徹心扉的難過。只有自己經歷過的人才體會到這種撕心裂肺滋味。大寶寶，媽媽也知道你帶著不捨和牽掛去了天國，妳也知道媽媽時常掛念妳，這段時間家裏出現的事情太神奇了。50幾樓經常飛上來這只蝴蝶，媽媽知道大寶寶顯靈了，化身為蝴蝶魂歸家裏，陪伴家人的左右，也是媽媽的一點安慰。」片中可見，五姐身邊出現嘅蝴蝶相當有靈性，不時停留五姐手上，以及疑似係蔡天鳳仔仔身上，同兩人特別親近，一直不願離開。