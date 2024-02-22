全球第一艘Houseyacht　四海為家逍遙遊

在很多人眼中，遊艇的功能不限於載人出海，還可成為避世、遊玩的生活空間，只要有着入住House（洋房）似的舒適度，四海為家也可變成一件美事！今次介紹的概念遊艇，號稱全球第一艘Houseyacht，其構思就是將「House」與「Yacht」來個大合體，為一眾海洋愛好者創造一個舒適的家。

意念創新 設施齊全

以美國佛羅里達州為總部的Reina Boats，為遊艇業界中首個提出「Houseyachts」概念的品牌。有別於只能在平靜水道中停留的船屋（Houseboats），Houseyachts可作遠程航行之餘，更將水上住宿體驗提升至最高水平，概念遊艇「Reina Live L44 DR」正是第一艘Houseyacht！

先由外觀說起，一身珍珠白的「Reina Live L44 DR」，船體長44米，呈長方體，貌似一幢獨立屋，當中分為上下兩層，並通過旋轉樓梯連接，總面積約41.5平方米。該款遊艇的最大賣點在於內部格局能帶出「家」的感覺，其中底層甲板為生活區，包括客廳、飯廳、廚房、浴室、寢室等，布置以原木色為主調，暖意洋溢，又利用落地玻璃窗引入自然光，令整個空間顯得開揚，舒適度更上一層樓。至於上層為露天甲板，可供住客享受陽光與海風，船尾更設有戲水浮台。值得一提，室內配備玻璃門、百葉窗等智能設施，毋須人手操作，體現了設計師對細節處理一絲不苟。

性能方面，「The Reina Live L44 DR」的船體由航海級鋁材製成，獲CE Class C、ABYC和USCG的認證，能於公海、湖泊及運河中航行，航速為12節。與此同時，它更獲得加州空氣資源委員會（CARB）的超低排放認證，符合環保原則。