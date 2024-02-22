馬浚偉為新城成立經理人部門簽歌手　電影都拍埋

新城廣播首席營運總監馬浚偉與歌手張明敏等今日（22日）出席香港電台新春活動，上年仍是香港電台創作總監的馬浚偉，表示與港台感情深厚，雖然身份不同，但若有地方需要他仍會義不容辭支持。他透露新城廣播將有多方面發展：「計劃5年內會拍3部電影，嚟緊會開始第一部，另外會成立經理人部門，會簽歌手、搞演唱會。」他透露已和英皇娛樂及環球唱片等公司傾好合作計劃：「嚟緊會繼續同唔同單位傾合作，係中門大開嘅心態，只要唔觸犯廣播條例嘅都可以考慮。」他表示公司已預備了一筆預算予他去發展，高興表示自新城資訊台激活後，公司生意明顯上升：「多咗好多廣告同贊助，公司上下都雄心壯志，嚟緊會見到好多熟悉嘅臉孔加盟。」

至於1979年參加港台歌唱比賽奪冠而入行的張明敏，坦言近年少出歌有感對不起歌迷，他説：「想喺70歲之前出多隻碟，依家67歲仲有3年時間，打算今年開始籌備。」除了出碟，他亦有考慮以《我的中國心》為主題開拍電影，笑言若導演覺得可以，他也樂意演出「一兩個鏡頭」，不過現時要先找人寫劇本，及找投資者，自己亦打算作小部分投資。