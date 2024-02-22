樂基兒無暇拍拖忙湊仔　陳豪望舉家非洲旅行

視帝陳豪和、樂基兒出席在灣仔舉行的「卡士乳酪登陸香港發布會」。2人在場分享健康飲食的心得，並即場用乳酪炮製健康美食。陳豪台上表示乳酪是他一家人都愛吃的美食，知道品牌登陸香港開心到尖叫。受訪時稱太太陳茵媺(Aimee)每日堅時早上6時半起床為小朋友準備健康早餐，而他在家中就擔任「護士」角色，當小朋友有病會提醒服藥，又會負責蓋被，與太太分工合作照顧小朋友。

早前表示希望與太太二人世界去旅行，不過因正在為新劇《執法者們》開工，旅行將要延遲，但保證在今年內兌現承諾：「因為不斷有唔同工作要做，等我得閒就會去旅行，承諾仲存在會兌現，Aimee都唔會放過我。」他希望享受一個長途旅行，有想過去非洲睇動物，選擇地點首要安全，直言為人父母後，不會玩得過分，危險事不敢做。他指太太暫時未有工作，他支持太太繼續拍劇，追逐夢想：「時代女性同時代接軌係好緊要。」

樂基兒(Gaile)專程由印尼來港出席活動，曬得一身蜜糖膚色，狀況大勇，她透露現年4歲的兒子很適應印尼的生活，跟她一樣喜愛大自然，及相當好動，雖然兒子年紀小小，已愛玩Surfing、踢足球和打籃球。她表示很掛念香港美食，會在港多留兩天吃餐飽。之後回印尼便與Rosemary及朋友一起準備10月在印尼舉行的瑜伽靜修營，主力Rosemary教授瑜伽，Gaile自己也要加勤鍛煉及設計健康餐單，希望提供大家一個既健康又放鬆心情的靈修。

回復單身後Gaile表示一直忙於工作又要湊仔，暫時未有時間拍拖，問到可有追求者？她笑謂：「行街都有人話我好靚嘅，有男有女讚，哈哈！（情人節有冇收花？）又冇，不過仔送咗幅畫畀我。（唔寂寞？）唔會，好多時間畀咗小朋友，佢每晚陪我瞓唔會Lonely 。（唔想有個膊頭挨傍？）唔㤦，我自已會企直。」

同場，堪輿學家麥玲玲、丁子朗、現役足球員陳肇鈞和前香港足球先生陳肇騏（陳七），都有出席。麥玲玲與陳七合照，剛巧湊成「玲玲七」與新品「007」撞名，十分有趣。麥玲玲於本月初生日，她表示每年生日正值農曆年，是工作最忙時候，生日也在工作中渡過。提到早前與日本女團Avantgardey合拍跳舞片，在網上爆紅，麥玲玲覺得很好玩，估不到很有爆炸力，自認跳舞唔得，原本構思要在街上跳，嚇她一跳，急忙找來跳舞能手好友監場指導。Avantgardey之前在社交網分享內地洗腦神曲《科目三》望吸內地觀眾，豈料遭網民質疑，女團其後刪片，麥玲玲表示Avantgardey想進軍內地市場，才提議拍《科目三》，可能不同地方不同市場感受不同，之後她們上傳另一跳舞片，網民反應不俗。

另外，談及歌手好友李龍基的未婚妻王青霞近日捲入官司，麥玲玲指龍年用口搵食的人都必需小心，不宜亂講話，要保持低調，而李龍基名字有「龍」字，名字已犯太歲，她說：「犯太歲多是非，希望事情慢慢拆解，如果佢上年結婚沖喜就好點，（見過佢未婚妻？）喺一啲聚會見過，佢好熱情好鍾意影相。（可有看出佢多大話？）係有點唔尋常，我哋唔熟，但佢會送一啲自己設計的牌子畀我，我會滿頭問號，覺得可能係每個地區文化唔同，所以就冇懷疑。（李龍基幾時適合結婚？）聽聞他話未婚妻出來就立即結婚？佢真係癡心情長劍，不離不棄，喺愛情角度上係值得表揚。」她表示不想打擾對方，暫時未有致電慰問。

丁子朗一向注重飲食健康，會自製健康餐，做出來似BB糊仔，外貌遭嫌棄，但覺得美味就好，笑言健康比外表更重要，問到揀女朋友是否一樣不重視外表？他認為內心和健康體態同樣重要。他在《亞洲超星團》慘被淘汰，丁子朗認為自己不慘，覺得8個香港代表能夠一起表演感到很開心，他表示很多人會覺得香港藝人無受過專業訓練，覺得是臨急抱佛腳，開心大家看完他們的表演後改觀。至於他表演出一秒流下眼淚成功搶fo?他笑謂:「本身就好易喊，拍劇都係幾秒就喊出來，今次綵排加表演共6次，我都5次成功喊出來。（韓國天王Rain懷疑你剛分手？）我係每次拍劇都分手，現實就冇咁易。」