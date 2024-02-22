陳自瑤裸住同羅子溢拍愛情動作戲　懶理王浩信理唔理

羅子溢、陳自瑤（Yoyo)、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕等今日（22日）在將軍澳電視出席無綫新劇《婚後事》記者會。現場播出劇中激情片段包括陳自瑤大露背床戲；諾懿與賴慰玲的浴缸戲，相當火辣。Yoyo指拍攝時要好努力說服自己，才過到自己的關口。羅子溢指希望大家不要聚焦在愛情動作片上，因為只是劇情需要。

Yoyo受訪指戲中有出浴戲，笑謂是火鳳凰浴火重生。講到兩人拍攝激情戲，子溢指拍攝時甚麼也看不到，因當時瞌上眼，又自言是遮位高手，Yoyo大可放心：「拍過葉念琛嘅戲好有經驗，但係太親密的嘅氣氛都要用咕𠱸隔一隔，咁會舒服啲。」

Yoyo指拍攝時清了場，但卻愈拍愈多人「圍觀」，子溢笑說：「係清咗場，但發覺大家就走咗去導演嗰度睇屏幕。」問到他們可會讓另一半睇劇看？子溢指已經將第一集給太太楊茜堯欣賞，雖然首集沒有情慾戲，但太太看到他的接吻場面，也有不滿反應，Yoyo則說：「佢（指王浩信）依家拍緊劇，到時先算啦。」

早前王浩信受訪指今年情人節留在屋企與家人過，更指Yoyo也有要求他多點陪伴女兒。不過，Yoyo則於情人節於社交平台上載新年靚相指約會了財神，被指兩公婆不夾口供。她則避談夫妻事：「呢啲私人嘢唔講太多。（咁有冇一齊睇劇？）之前我唔喺香港，睇過啲啦，喜劇幾搞笑。（王浩信扮女人靚唔靚？）唔知道，我諗我會靚啲。」