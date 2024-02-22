本日日本：《優獸大都會》期間限定Cafe　原宿登場

於2016年上畫、以動物大城市為背景的迪士尼卡通電影《優獸大都會》（Zootopia），故事講述主角兔子女警朱迪和行騙高手狐狸阿力合作解開一宗肉食動物失蹤案，有趣的情節深受世界各地不少粉絲歡迎。其中日本東京涉谷區的BOX cafe＆space原宿Alta店於2月23日至4月7日會開設「『Zootopia』BUNNY BEST FRIEND OH MY CAFE」，店內以《優》中朱迪與阿力之間的友情為主題來布置及炮製特色菜單，食品共有3款，包括有朱迪BBF三文治、阿力BBF咖喱及蘿蔔麵包水果三文治，食品賣相全都適合相機先食！飲品則有分別以朱迪和阿力身上色調為靈感調製的BUDDY冰沙，還有紅蘿蔔汁、熱奶茶等供選擇。不可錯過還有多款周邊產品，包括貼紙、迷你立牌、手提袋、收納袋、鑰匙扣、手巾仔等，可以盡情購買。若在官網事前預約成功，點餐後更可獲得《優》原創收藏卡。