鮮娛糧｜任達華重遊「遇襲」之地　同周杰倫玩轉港產片

影帝任達華繼早前帶老婆琦琦及愛女任晴佳，一家三口到法國巴黎後，近日就在社交網上載一張，於荷蘭阿姆斯特丹拍攝的相，有眼利的網民見到相片後，都認出該地點正正是電影《古惑仔3之隻手遮天》裏，飾演「蔣天生」一角的任達華，被槍殺的地方，因此不少網民都搞笑留言：「蔣生小心！」、「有人問你幾點，千祈唔好答」。

任達華在相中更標籤台灣天王周杰倫，並留言指「到荷蘭飯店了，你來嗎」，為何會跟周杰倫有關？原來周杰倫都是《古惑仔》戲迷，2019年他曾在同一地點標籤過任達華，更表示「不會像陳浩南去廁所沒保護到你」，事隔多年任達華仍然記得這個約定。

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，早在2017年2月20日晚首播，不經不覺已陪伴大家7年，劇中核心人物之一的熊家二家姐呂慧儀，日前就在社交網上載劇集歷年海報及劇照，除了有熊家主要成員，還有「離家」的蘇韻姿。

而有份客串嘅明星藝人更係多不勝數，當中不但有「三哥」苗僑偉、米雪，又有鄭子誠、陳煒，仲有飾演外賣仔的天王級歌手古巨基，以及令收視爆升嘅歐陽震華等，掀起集體回憶更表示「第八年開始了，今晚大家有看嗎？」不少網民見到後都紛紛留言表示：「原來已經來到第8年，真是回憶滿滿呀。」，亦有指由第一集看到現在，有望《愛．回家》可以一直拍下去。