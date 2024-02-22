Juno個唱獲神秘嘉賓現身撐場　古天樂張家輝齊聲演

歌手麥浚龍（Juno）將於今晚假亞博舉行演唱會，他請來廿四味、MATTFORCE、Novel Fergus、PetPetShawn、Geniuz F the FUTURE、Polar G、Mobp、ZODI及王嘉儀穿插任嘉賓，上演一場集合音樂、電影發舞台劇於一身的音樂演出外，古天樂、張家輝及林家棟等更大開金口，為Juno這個源自電影劇本的江湖情仇聲演當中角色。

演唱會故事由江湖人物阿南被殺開始，本已金盤洗手的細鳳（Juno飾），被奉召找出真兇，一班歌手分別飾演故事中不同角色，當中有人忠義行頭，亦有人奸到出面，在Juno為這次演唱會拍攝的短片，配上精心炮製的歌單，故事來龍去脈，也將會在今晚的演唱會中水落石出。

Juno亦特別感謝古天樂、張家輝及林家棟等為今次演唱會聲演，他說：「好多謝佢哋一口應承，仲以過去佢哋係電影《黑社會》演出過嘅電影角色，包括古仔嘅Jimmy仔、家輝嘅飛機及家棟嘅東莞仔，豐富咗整個故事。」據悉，在今晚的演唱會中，將會有終極神秘角色特別登場，而該角色更串連起整個故事。