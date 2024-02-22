譚凱琪自認唔係「虎媽」　大爆囡囡精靈一面：特登整蠱我

藝人譚凱琪（Zoie）2020年同拍拖八年嘅圈外男友莊日宇結婚，婚後育有一女Gabri。近日佢為無綫節目《2024開運救兵》擔任嘉賓，今集節目以「望子成龍」為主題，佢透露自己與同大多數媽媽一樣，會安排囡囡參加唔少興趣班，「學英文、演講、畫畫啦，最近畀佢學溜冰，同埋佢好鍾意唱歌，仲加入咗合唱團。」不過佢就表示自己並非「虎媽」，只係認為3歲嘅小朋友吸收能力強，希望可以借此知道囡囡嘅興趣及長處，「好似之前學跳舞，跟住佢話唔鍾意，咁Okay唔緊要。都係順住佢意願，唔會Push佢。」

譚凱琪仲大爆Gabri精靈可愛嘅一面，之前囡囡生日被問到想要咩款嘅生日蛋糕，「佢話要曱甴（型）蛋糕，其實之前佢都成日話鍾意曱甴，問我屋企有無。」令Zoie相當頭疼，不過好彩之後Gabri又改口想要熊貓造型嘅蛋糕。譚凱琪笑指囡囡係特登整蠱自己，「因為我成日話如果你污糟，小強就會出現。所以佢就專登講自己鍾意，好在屋企又真係唔多出現小強，就算有我同先生都會處理。」

而節目中，Depp師傅大讚Zoie位於沙田嘅住宅風水好，更食正2024年嘅運勢。又表示西北方有利囡囡學習，「可以考慮去大埔一帶學習、進修，西南方就有攞獎運。」Depp師傅透露今年嘅「喜位」位於主人房，笑指Zoie極有機會追龍B︰「可以喺主人房點啲香薰蠟燭增加情調，促進夫妻情感。」Zoie事後則表示暫時未有計劃追多個，又笑言現在湊一個已經佔用好多時間。