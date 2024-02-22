杜德偉時隔30年台灣開大型個唱　首踏小巨蛋舞台圓夢

歌手杜德偉（Alex）的《Get Up起來》世界巡迴演唱會去年在新加坡、上海等城市巡演，反應非常熱烈，各地歌迷都期待Alex到訪。日前Alex飛到台灣舉行記者會，宣布5月18日舉行巡唱台北站，Alex今次更是圓夢首度登上台北小巨蛋開騷。Alex上一次在台灣舉行大型演唱會，經已是超過30年，Alex直言跟歌迷一樣期待已久，而開騷日期背後蘊藏他跟去世父親的溫馨密碼。

其實今次的攻蛋計劃經已延期5年，並成為小巨蛋史上被疫情耽擱最久的演唱會，對於能如願踏上小巨蛋，Alex感恩的說：「我覺得人生真係好神奇 ，到咗我呢個年紀仲有第一次，今次攻蛋係一趟圓夢之旅，不只是圓了我的夢，同時也是回應了歌迷的期盼。」記者會亦播出張震嶽和吳克群的祝賀短片，阿嶽更鬼馬說到 :「Alex無論音樂及整個外表狀態都保持超好，令人敬佩，我們相差12歲，大家就知道他整個人有多『金槍不倒』了吧！」

Alex兒子AJ亦驚喜拍片祝賀爸爸，Alex讚囝囝唱歌有天分，有意開騷時來個父子合唱送給台灣樂迷，記招主持曾寶儀亦笑言見證Alex變做慈父，Alex就感性起來說一切都是學習他去世的父親，亦揭露今次開騷日子背後蘊藏的溫馨故事：「剛好5月18日是我爸爸的忌辰，我就覺得那麽巧，因為我爸爸真的半個家在台灣，他有大段時間待在台灣，我覺得冥冥中有他在安排吧。」

除了爸爸之外，Alex坦言對台灣有相當多感情，自己絕大部分華語作品都在台灣製作，無論樂壇或影視圈都有很多朋友，充滿著回憶，故此非常重視今次台北站演出：「我知道台灣歌迷有好多歌都想聽到，之前無唱過或好耐無唱過嘅歌都會有，同之前嘅巡唱站歌單有啲唔同。」Alex承諾會施展渾身解數表演，更會親自把關兼任演唱會造型總監，而踏入順耳之年的他更指現時一周三次運動努力操弗 ，將在台上展現他40年如一日的唱跳實力。

Alex除了歌單之外，直言有另一煩惱，事緣台北小巨蛋，現時禁止歌迷於觀眾席上站立跳舞，怕歌迷到時按捺不住。「我嘅演唱會叫『Get up』 ，所以跟條例確係有啲背道而馳嘅感覺 ，到時希望大家利用上半身跳舞 ，總之你個pat pat唔好離開張櫈，只係有手部動作都OK啩！」疼粉的Alex亦叮囑粉絲睇騷要注意安全，若然到時忍不住站立跳舞而被罰款，Alex笑言歌迷找主辦機構「找數」。