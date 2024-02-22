陳浩民唇槍舌劍大鬥演技　對手王浩信：相逢恨晚

藝人王浩信主演的無綫劇集《狀王之王》今晚（22日）迎來大結局，王浩信將與陳夢吉（陳浩民飾）上演世紀公堂戲，爭奪「狀王之王」寶座。劇中浩信與浩民在公堂上的唇槍舌劍場口以一鏡到底方式拍攝，全長約3分多鐘，談到拍攝場口前準備，浩信說：「首先要背熟晒啲對白，第二就係要食飽啲，因為真係花好多能量，基本上一拍完返到去就即刻瞓着。」講到與陳浩民合作，浩信說：「同佢合作感覺好正，佢嘅energy、演戲嘅節奏同埋對清裝嘅拿捏都做得好好，好榮幸可以同佢做對手戲，覺得有少少相逢恨晚！」

相隔16年重返TVB拍劇的陳浩民早前接受訪問，講到在《狀王》中客串陳夢吉一角坦言很大壓力：「演陳夢吉要好有壓場感、幽默感同埋伶牙俐齒，仲要有少少反派嘅感覺，但又唔可以畀觀眾討厭你，所以其實好難演，好大壓力！」提到與浩信的世紀公堂戲，浩民坦言拍攝過程辛苦：「好費神同用好多能量，我同浩信原本開工約咗夜晚食飯，但拍完之後大家都話不如唔好食啦，因為實在太攰喇！」問到入行多年的浩民演藝路曾否遇挫折？他感恩說：「真係冇，好多人問我點樣捱出頭，我唔係囂張，我真實歷史就係咁，我第一日就做主角段譽，呢個世界真係有啲人係咬住金匙羹出世，我唔敢話我係呢種，但條路真係好順。」提到獲封古裝專業戶，浩民笑言：「我都唔知點解，可能我唔夠時尚定係有古典美？其實我唔係咁鍾意自己時裝嘅表現，可能真係拍得太多古裝，成日覺得我同呢個世界脫節！」浩民是圈中出名的多仔公，與太太蔣麗莎育有4名子女，浩民笑言：「我老婆都話五年冇買過衞生巾，因為佢5年生咗4個。」浩民最後藉着鏡頭向太太說多謝，感激太太出心出力照顧4名小朋友，非常有愛。