馬德鐘「枕邊人」人間蒸發　黃智雯張曦雯互摑搶老公

型男馬德鐘在無綫新劇《再見．枕邊人》中周旋於新歡張曦雯與舊愛黃智雯之間，全員均有新挑戰。德鐘以全新白髮Look上陣，智雯則動作連場，曦雯更首演人母，新鮮感十足！

由廖晉碩監製、林麗媚編審的無綫全新懸疑劇《再見．枕邊人》，將於下周一（26日）起逢星期一至五晚上8時半於翡翠台播出，劇中馬德鐘、黃智雯及張曦雯會展開一段三角關係。

故事講述德鐘與智雯及兒子一家三口原本過着幸福生活，但7年前某天，智雯無故失蹤，苦尋不果的德鐘在低潮時得紅顏知己張曦雯陪伴及鼓勵，遂決定展開新生活，並向她求婚。怎料婚禮當日，消失7年的智雯突然出現，令德鐘陷入新歡舊愛情義兩難的局面。智雯因意外昏迷兼失憶，重生的她誓追查意外真相及揪出真兇，身邊各人頓成嫌疑人物。

失憶陷低谷

剛陽味濃的德鐘在新劇一改形象，飾演製作公司老闆的他以一頭白髮示人，給人時尚又帶點文質彬彬的感覺。為了打造新形象，他透露拍攝前要多花個多小時準備：「我嘅白髮唔係染，而係搽白，搽完又要吹，吹完再搽，出嚟效果同以往角色好唔同。」講到難忘場口，他指跟智雯有一場落水戲，兩人半夜在泳池拍攝，當日氣溫急降，落水時凍到震，而智雯比他在水中浸泡的時間更長，令他深感佩服。

外表斯文的智雯在劇中竟是動作戲擔當，她說：「套劇最深刻係我要不斷攀山涉水，喺好高嘅山拍攝咗幾日，又要跳海，有大量動作戲，並唔係想像中咁文靜。」她自言角色變化大，形容為「現代版阿信」：「7年後返嚟發現老公同咗另一個人一齊，個仔同自己又好疏離，要由人生低谷再重新企番起身，係好勵志嘅故事。」由於要演繹角色7年前後的分別，她在說話語氣及動作上都刻意花心思設計：「7年前係工作狂，性格進取，講嘢快捷利落；7年後失憶，講嘢節奏慢同笨拙啲。」

至於「第三者」張曦雯劇中不只跟智雯爭老公，還要爭仔，首次演繼母的她說：「我係一個善良嘅後母，今次係第一次演媽媽，加上角色有機心同埋會耍手段，所以都幾大挑戰。」她指角色有不少陰暗面，絕對是一個新嘗試，又指拍攝期間不時要應付喊戲，令情緒變得低落。談到與馬德鐘已是第三度合作，她說：「佢睇住我入行到依家，依然係大哥哥咁照顧大家，合作時好有默契。同佢已經係第三次做CP，今次做佢未婚妻，好多謝佢。黃智雯就喺我第一次拍劇時合作過，戲內大家唔係好啱，但戲外大家都相處融洽。」更預告與智雯更會上演兩女互摑戲碼，戲劇性十足！

羅天宇流氓律師查真相

黃智雯劇中也有「藍顏知己」，就是飾演流氓律師的羅天宇，智雯發生意外甦醒後首位結識的朋友就是他。他協助智雯調查意外真相，當中有不少錯摸及搞笑場面，雙方關係屬戀人未滿，友達以上。向來斯文靚仔的羅天宇稱角色挑戰大：「我平時講嘢好『腍善』，今次會粗獷少少，所以造型上會着背心，幫助塑造形象。」他指其中一個場口讓他印象深刻：「鏡頭望去正面係西裝，下面係孖煙囪，恤衫得前半冇後半，好搞笑，希望令觀眾開心。」他稱今次是跟智雯首次合作，由於彼此個性相近，故不時會互相討論角色及場口，合作得相當愉快。

徐榮踩界踎監

馬德鐘的角色本來是記者，後來成為製作公司老闆，並邀請識於微時的記者好友徐榮加入公司成為其左右手。徐榮昔日為採訪新聞而踩界坐監，入獄期間太太離世，女兒更因此而遷怒他，父女關係急轉直下，後來得智雯幫助，兩父女才和解。至於鄭俊弘飾演富二代，是德鐘公司的股東之一。