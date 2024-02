女鄰居洗車 濕身惹火

見到靚女洗車,唔少男士都會睇到眼甘甘,尤其係對方洗到成身濕晒,嗰種不經意嘅誘惑確係勁吸睛,難怪啲四仔片廠咁鍾意借題發揮啦!

泡泡誘惑

話明係性癖好,總係令人有啲意想不到,就好似呢套由Sinful XXX出品嘅《Soaped》入面,男主角竟然見到泡泡而起色心,又確係幾神奇!故事講述Angie Lynx、Amber Jayne、Medusa Porn等多位巨乳脫星成日着住內衣洗車,某日發現男鄰居偷𥄫佢哋,呢班索女一啲都冇收斂,仲搞到成身泡泡,結果男鄰居按捺不住,膽粗粗借機搭訕,先知對方一見到靚女身上沾滿泡泡,就會興奮無比。濕身誘惑加埋火辣床戲,四仔迷確實唔可以錯過!

三人混戰

脫而優則導嘅Kayden Kross,呢期又有新搞作,就係夥拍四仔片廠MILFY炮製新系列《MILF Makes Three》,頭炮可以話係星光熠熠,搵嚟Cory Chase、Amber Moore、Leana Lovings等多位巨乳熟女參演。故事講呢班人氣脫星着得勁少布洗車,表面理由係怕整濕啲衫,實情係想勾引男鄰居玩3P!見到呢啲誘人畫面,男士又點可能忍得住,就算呢班索女成身濕晒,照樣埋身肉搏。全片用上大量主觀鏡頭拍攝,相信可以令四仔迷睇得更投入!

動作吸睛

點解四仔片廠咁鍾意拍索女洗車戲?皆因洗車動作擒高趴低,加埋香汗淋漓、水花四濺,好多男士都會睇到火都嚟。唔信?由Zero Tolerance Films製作嘅《2 Black Cocks Are Better Than 1》,就有辦你睇!故事講述April Olsen、Rebel Rhyder、Chloe Rose等巨乳脫星想嗒巨根男鄰居好耐,某日終於搵到機會,喺抹車過程中不斷擺出誘人甫士,隨即引起對方嘅注意,連慾火都撩起埋,之後發生嘅事,對四仔迷嚟講,絕對係全片高潮!