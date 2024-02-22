《怪奇物語》最後一季眾星加人工　一男星薪酬勁升近15倍

Netflix神劇《怪奇物語》（Stranger Things）最後1季第5季早前已開拍，近日有傳劇中眾星在最後1季薪酬齊加碼！

一些角色如荷里活女星奧瑪花曼（Uma Thurman）女兒Maya Hawke今季將加至600萬美元（約4,692萬港元），至於一些名氣較大的明星如雲露娜維達（Winona Ryder）與David Harbour齊獲900萬美元（約7,038萬港元），其中David升幅最勁，他拍首季時僅獲64萬美元（約500萬港元），升幅接近15倍！

至於劇中女主角「11」Millie Bobby Brown最後1季劇酬數字未明，不過之前已有指她拍Netflix另一部劇集《天才少女福爾摩斯2》（Enola Holmes 2）時收1,000萬美元（約7,820萬港元）薪酬。相信今次拍最後1季，她的劇酬將有增冇減。

事業順利愛情亦得意，周一（19日）是Millie的20歲生日，她的未婚夫Jake Bongiovi即分享他與Millie的甜蜜照片並留言祝「美麗未婚妻」生日快樂，並指今年是重要的1年，莫非有機會於年內結婚？