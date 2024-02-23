【是日通勝】

農曆正月十四

甲辰年 丙寅月 丁巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、平道、飾垣

忌：遠行、理髮、祈福

幸運方向：坐南向北

幸運數字：31、49、38

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：事業運急跌，凡事要小心，幸好財運不錯。

金牛座：應做的事要盡早完成，拖下去沒有好結果。

雙子座：收入與付出不成正比，內心難免感到失落。

巨蟹座：桃花運強，透過小事已能跟對方拉近關係。

獅子座：做事要有承擔，卸責偷懶將難以取得成功。

處女座：好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

天秤座：勿多管閒事，耗費心力之餘，更會惹麻煩。

天蠍座：保持樂觀，笑多一點，愛情運將直線上升。

人馬座：感情現暗湧，有心事不講清楚易產生誤會。

山羊座：面對感情問題束手無策，多與愛侶溝通吧！

水瓶座：事業運強，專注工作有着數，勿為私事分心。

雙魚座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）龍 財運佳

（跌）豬 思緒亂

鼠：人緣不錯，多接觸不同人，利多於弊。

牛：運勢一般，受家事困擾，易發生爭執。

虎：時間管理得十分妥當，工作效率上升。

兔：求財要量力而行，貪心有可能招損失。

龍：財運佳，有利做生意，可獲客戶支持。

蛇：運勢一般，交友不慎重，吃虧在眼前。

馬：得財有難度，須小心理財，控制購物欲。

羊：有志者事竟成，堅持信念，目標可達。

猴：貴人運強，家中長輩是你的經濟後盾。

雞：職場上有小人出現，防人之心不可無。

狗：生活多阻滯，凡事小心，可減少犯錯。

豬：是日沖煞，宜腳踏實地，勿胡思亂想。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

立春八字 香港龍年運

一年之計在於春，立春為一年廿四節氣之始。立春這一刻的八字，可觀看一年的事物發展，給訊息我們於龍年謀劃。香港、北京、上海、深圳，其立春八字一樣，但分析則不一樣了。香港、上海以財為用神，經濟為主。北京以官殺為用神，政治為主。深圳以食神傷官為用神，以創新為主。

甲辰、丙寅、戊戌、庚申，立春八字戊土為主，以水為財星，年時申辰拱水為財局，水局財局中虛，求財之始生於上年。上年立春八字食傷生財旺極而命主弱難勝任，所以上年經濟困難已有答案。今年財局中虛，也說明求財過程，流動力量不足，股市活躍度也是不足。

甲寅木為七殺艱難星，強而有力，而且生旺丙火梟印來奪食。食神為生財之源，在時柱旺而有力，證明香港人非常勤奮。但被七殺沖之，更有梟印來剋奪，所以香港人辛勤工作，經濟還是強差人意。

寅戌拱火局，火局印星為樓房，中虛之火局，也代表今年樓房流動力不足。申辰拱水財局，也是說明買賣樓房，其價值的方向在虛浮之中，升降之勢在牛皮當中。立春八字反映這樣的訊息，若然政府知曉，希望帶領香港人走出困難。