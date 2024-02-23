唐詩詠秘遊英國　6呎小鮮肉陪玩

藝人唐詩詠離開無綫後一直養尊處優，密密挑選自己想做的工作，而農曆新年前就秘密地為HOY TV拍攝旅遊節目。節目中，她親嘗多個貼地體驗，而有小鮮肉作伴已不是鄭裕玲的專利，詩詠笑說：「望吓已經開心！」

視后唐詩詠去年9月離開效力20年的無綫後，除了繼續為之前準備的舞台劇作籌備外，亦有接拍廣告、商演及電影，回復自由身的她亦作適當的休息，去了日本及韓國等地旅行。之前不少藝人離開無綫後，外界都以為他們會替ViuTV拍攝新劇或節目，正當大家覺得詩詠亦會如此時，原來她卻跟鄭裕玲（嘟嘟）一樣，秘密為HOY TV拍攝旅遊節目《英國邊忽好》（暫名）。嘟嘟之前為HOY TV拍攝旅遊節目《去邊啊Do姐》時有多位型男「陪玩」，包括魏浚笙（Jeffrey）、林家謙及Tyson Yoshi等，節目中更與Jeffrey玩邂逅橋段，近距離含情脈脈對視，另外又與林家謙拖手仔，相信各男神的粉絲睇節目時個心都卜卜跳！

今次詩詠拍節目亦不輸蝕，她於農曆新年前赴英國拍攝，更有外籍高大小鮮肉做拍檔。在18日的行程中，她走遍英國的米爾頓凱恩斯、約克、曼徹斯特及牛津等地，更以「過客」身份作多項貼地體驗。節目組悉心安排她結識外籍型男及品嘗英國地道食品、但不是人人皆好的Pie and mash，而她更會到當地學校上課、挑戰策騎以及與英國球迷互動，行程相當豐富。

呻口音重難溝通

詩詠接受東網獨家訪問時，提到節目組刻意安排她結識小鮮肉，笑說：「外國嘅小鮮肉全部6呎高，望吓已經開心啦！小鮮肉望吓就得，佢哋專登搵咗啲口音好重嘅男仔，所以我真係好難同佢哋溝通。節目組又畀咗啲佢哋認為好難食嘅英國嘢畀我試，不過我係素食者，所以嗰啲食物難唔到我，因為平時我食啲嘢都係淡而無味嘅，對我嚟講係冇難度。」由於拍攝時當地寒冷又下雨，她笑言經常都想吃熱的粉麵：「真係好難搵，嗰邊超級凍，

同行好多工作人員都凍病咗，最後我都病埋。去到中餐館時，我哋試吓叫熱檸樂煲薑，出到嚟成煲糖水咁大兜！」

提到節目中挑戰策騎，她表示以前與馬國明拍攝無綫綜藝節目《有乜好過去CAMPING》時試過一次：「真係好耐之前嘅事，慶幸平時自己有做開運動。」她又興奮地分享在英國上課的經歷：「讀書幾得意，喺外國上堂梗係開心，環境幾有趣，嗰度啲學校好靚，啲校服就更加靚，有套校服靚到我會為咗佢而讀書！其實我未去過英國，所以今次畀啲咁另類嘅嘢我體驗，係幾好嘅旅程。」