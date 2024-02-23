星玄｜巨蟹女秦嵐透紗長裙激索　網民：驚艷有氣質

今日係2月23日農曆正月十四，幸運星係巨蟹座，桃花運強，透過小事已能跟對方拉近關係。44歲內地女演員秦嵐因參演劇集《延禧攻略》，飾演富察皇后而人氣爆紅。2022年更與細10歲嘅內地男星魏大勛傳出「姐弟戀」，雖然二人沒有正面回應，至今仍多次被拍到約會情況，感情生活似乎相當甜蜜，話你桃花運強，會唔會再有進一步發展呢。

而早前新春春晚節目，邀到不少巨星藝人參與，當中秦嵐現身沈陽分會。四登春晚嘅佢，為大家帶來了一首《冬日暖陽》，雖然只得兩秒轉手絹同露臉鏡頭，但其美貌已令一眾網民哄動大呼：「靚絕全場」！日前，她於社交網上載一輯龍年開工相，見佢身穿仿旗袍嘅白色暗花透紗長裙，網民看到後亦留言大讚：「氣質狀態艷絕。」

至於最旺生肖係龍，財運佳，有利做生意，可獲客戶支持。前人氣韓團BIGBANG隊長G-Dragon（GD）就係屬龍，佢舊年脫離YG轉投新公司，點知又捲入負面風波，雖然最後無事，但GD嘅演藝事業因此而暫緩。

之不過近日就有好消息傳出，就係GD將會同日本殿堂級樂隊X Japan隊長Yoshiki合作，正式宣布復出，唔少廣告商及粉絲都紛紛表示期待，GD踏入新一年就財運佳，應該好快就會再登上韓流頂端。