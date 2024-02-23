娛圈單打︱爺孫戀無罪　撐愛人有理

老牌藝人李龍基嫩口未婚妻王青霞（Chris）涉嫌違反逗留條件等6宗罪被還押候訊，本來正身在廣州工作嘅基哥護花心切，即刻急急腳返港，喊住直奔大欖懲教所撐愛人，真係好似佢首本名曲咁「堂堂男子，應該將重任當」。

話時話，自從佢哋公開行埋一齊，網民都對呢段「爺孫戀」一直評頭品足、冷嘲熱諷，總之就無句好嘢，Chris更被挖出一大堆黑歷史，要幾多有幾多，始終網民係全宇宙最mean生物，出得嚟行，預咗被彈。

其實莫講話「爺孫戀」，即使「父女戀」咪一樣難逃成為箭靶，好似著名男高音莫華倫去年7月再婚，娶比佢細28年嘅內地女高音嫩妻王冰冰，婚後二人成日孖公仔咁旅遊世界各地，王冰冰仲周不時喺社交平台打卡，一時身穿貼身短裙大晒玲瓏浮凸超誇張S曲線，一時着透視背心大騷豐滿身材，奇就奇在明明派福利，網民依然口誅筆伐，好在王冰冰都唔係善男信女，一句「我很enjoy」霸氣反擊，成班鍵盤戰士當堂收聲。

仲有天王郭富城，2017年同年輕22年嘅中國模特兒方媛結婚，當時好多口痕友都唔多睇好，既質疑方媛嚟自「天王嫂訓練營」，又話人整過容，不過兩口子一直當耳邊風，結婚多年，生埋兩個可愛女兒，至今情比金堅。

所以呢，基哥唔使咁愁，總之深信對方「不要金、不要銀、只要一支棍」，今次呢一劫，快啲搵吓大師指點攝番太歲，應該好快大步檻過。至於成日憎人富貴厭人貧嗰啲多事之徒，唔使動怒，亦唔使爆粗，文雅啲回番句「干卿底事」四個大字就得。