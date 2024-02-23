回南天降臨　5招助你應對潮濕春天

最近空氣變得暖濕，氣候也變得悶熱，天文台更預測濕度爆錶，接近100%！當濕度過高，家中牆壁、地板都「濕立立」，衣物也難以晾乾，環境特別容易孳生細菌和霉菌，因此要做好防潮除濕的準備，大家不妨參考以下幾個家居除濕小技巧。

方法一：使用除濕設備

除濕最簡單快捷的方法就是使用具備除濕功能的家用設備，如冷氣機、抽濕機等。使用前最好先關上門窗，特別是朝南和東南方位的窗戶，阻止室外的濕氣從縫隙溜進家裏，並打開衣櫃，再將抽濕機放置在家居中央位置，同時也可啟動冷氣機的抽濕模式，提升抽濕的效率。不過建議這些設備不要長開，否則可能會導致肌膚乾燥。

方法二：舊報紙

雖然抽濕機見效快，但始終不太環保，如果平時有看報紙的習慣，可以將其保存，因為報紙本身就有吸濕、防潮的作用，而且報紙上的油墨更有獨特氣味，具備除蟲功效，只需將報紙揉成一團並放在衣櫃和鞋櫃的角落，定期更換即可。此外，晾衣時也可在晾衣處底下鋪幾張報紙，可以吸收空氣中的水分，降低濕度，加快晾乾的速度。

方法三：室內綠色植物

家中擺放幾盆綠色植物不僅能美化家居空間，更能自然地消除潮濕的環境和潮濕空氣，例如常春藤、虎尾蘭、吊蘭、空氣菠蘿、波士頓蕨等植物，不僅能夠淨化空氣，還能吸取空氣中的水分，而且毋須過多照顧打理。

方法四：粗鹽水拖地

回南天最煩的還有「濕立立」的地板，不僅容易使人滑倒，更讓人無法拖地，否則只會濕上加濕。但網上流傳只需在30度至40度的熱水中加入一匙粗鹽，攪拌至溶解後拖地，就可令水氣更快蒸發，有助防潮之餘，也有殺菌作用。而且粗鹽中更含有「氯化鎂」和「氯化鈣」，非常吸水，並且在地板乾燥後亦會變成微小顆粒，可延長地面乾爽的狀態。

方法五：食物乾燥劑

平時買零食都會附贈一包食物乾燥劑，通常都食完即扔，但其實食物乾燥劑是由二氧化矽合物再乾燥所製成，有助吸收水分，使空氣乾燥之效果。而且矽膠乾燥劑可透過加熱循環再用，當顆粒由藍色變為粉紅色則表示已經吸滿水分，只需放入微波爐低溫烘乾後便可重用，可放在衣櫃、鞋櫃，有吸濕防臭功效。