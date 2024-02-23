34D「電競女神」Rose Ma遊瑞士遭粗魯對待　狂呻遭歧視

擁有34D魔鬼身材的「電競女神」Rose Ma（馬俊怡），備受宅男追捧，由於與日本前AV女優明日花綺羅撞樣，故有「香港明日花」之稱，一向以性感見稱，兩年前她曾有不快經歷在社交平台收到不少私訊，全都是男性下體的照片以及短片。同時，網上又流出一批疑似是她的床照，令她學懂帶眼識人。

不幸的事未有離她而去。近日，她透過社交平台發文，大呻在瑞士飽受歧視，更被粗魯對待。她稱在當地被機場職員揶揄聽不懂對方說話：「短短喺瑞士幾日已經受盡歧視 最後一日去到機場啲counter職員，因為用法式英文 我聽得唔清楚，問可唔可以講多一次。佢串到話我講十次你都唔會明， 所以算啦。 我話可唔可以指一指方向，佢就話我係到做嘢唔係嚟指導你，我忍唔住問點解你要咁樣對我，我真係嬲到黐線。 Ps:我發誓我係超級有禮貌，雖然接觸嘅大部分瑞士人都戴有色眼鏡，但都仲有少部分人好有禮貌的 起碼入lounge啲人唔會咁嘅態度」。不少網友留言替她感到不值。

之後她再發文表示，原來很多人都在瑞士都受到歧視，又指在當地有餐廳職員粗魯對待她們一行人，表示：「原來咁多人都係瑞士受過歧視。喺依幾日行程入面，入到其中一間餐廳 正正常常坐低咗之後，已經feel到個經理眼神超級不友善，然後行過嚟「泊」一聲擺低餐牌，等咗15分鐘特登唔過嚟幫我哋落單」。她強調兩次事件中，自己的態度是相當有禮：「成程我哋係超級友善同有禮貌，都無啦啦可以咁，瑞士真係嚇親我」。