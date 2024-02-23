靈敢侶情：「別人對你的評價，其實與你無關。」

評價是由客觀事實、加上主觀感受而得來。客觀事實聽上去好持平，但十個人看同一件事，都可以得出十個版本。所以，評價的本質本來就主觀：我用我的角度去看一件事，再說出對這件事的第一身感受。

一個人早上木口木面地走過，自信心正常的同事A，會評價這個人「應該是很累」。自卑感過強的同事B，會評價「這個人太囂張」。跟這個人相熟的同事C，會落下「他今天很緊張」的評價。可想而知，別人對你的評價，只能代表他本人，並不完全代表你。

但有很多人，就認定自己有責任處理橫禍式的批評，甚至將「迎合每個人的主觀想法」看成義務。其實，無論你做得再好，都必定會有人因為你不去主動討人歡心而評價你，所以，做人要有被討厭的勇氣，你才能夠更喜歡自己。

看清楚一點，甚麼人就會說甚麼話，人總會對不喜歡的人落下跟自己的特質相反的評價。自大的相反是自卑，你若有自信，又怎會被木口木面威脅得到？

所以我好希望有一天，名廚Massimo Bottura和Michel Bras會說我自大。想起都忍不住偷笑。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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