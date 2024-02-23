王菀之分享音樂歷程　認廿年來崎嶇不平

歌手王菀之（Ivana）早前為音樂企劃《MusicSus延音Bucking計劃》Master Class 004 擔任星級講師，與學員們分享自己成為唱作歌手接近20年的音樂創作歷程：「我同大家一樣都係由學樂器到鍾意寫吓歌開始，由唔知道點樣將自己手寫出嚟嘅嘢變成錄製嘅歌，知道點錄製又唔識得推出，識得推出又唔識得宣傳咁樣，一路慢慢去學習。」

現場多位學員亦輪流向她提問，被問到如何保持創作初心？她笑謂：「我要諗諗先，我應該係冇偏離初心，所以先搞成咁，都依然係為自己創作行先，所以有時要預咗有啲曲風係冇咁多人有共鳴。」她直言從落筆一刻已預算到歌曲會得到多少聽眾，又提醒學員不要被社交平台點擊數字影響：「你嘅作品從來都唔關View數事，你要有信心同鍾意先可以擺上網，View數實在有太多原因影響。」她直言創作標準應由自己去定義，對自己的作品一直抱有信心。談到為其他歌手寫歌的取捨，她會先聽對方至少10首歌，同時亦會為對方的聲線而度身訂造：「究竟你落筆去寫係為咩？為自己定為市場？如果人哋有要求，呢個係Package嚟，就變咗你應該要付嘅責任，唔可以人哋要抒情歌，你夾硬要寫Rap畀人，咁都係不負責任。」她又笑指死線（Deadline）是很好的輔助：「平日唔想寫可以唔寫，但係要交歌喇喎！下星期要錄喇喎！監製催喇喎！自然就會做咩都諗住，有啲歌詞就係沖涼嗰陣諗出嚟，完全唔關沖涼事，但係佢就係咁出咗嚟。」

問到她於歌唱路途的心得？她即自嘲說：「我嗰條路途好崎嶇，呢20年，我有一個心得，我一係唔唱，一唱我就100%去享受我嘅表演，觀眾鍾唔鍾意我唔知，但係音樂一響起，我就會進入嗰個音樂世界，我會好珍惜嗰個世界。記得初初有其他歌手會話點解我唔同觀眾講嘢？我會話我唱歌點解要同觀眾講嘢？慢慢我就學識，一個音樂會同大家近距離交流，講嘢都係分享。」

她坦言仍然很享受創作，希望可以投放更多時間學習，故暫不考慮開班授徒，：「因為越學越覺得自己唔識嘢，越唔識嘢就越開心，好似大把嘢可以學，呢個係無間斷好似一世咁。」